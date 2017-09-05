Ousmane Dembele: ‘Barcelona’ya gitmek için her şeyi yapmalıydım’

Transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularından biri de Ousmane Dembele oldu. Dembele Barcelona'ya tranafer süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Futbol tarihinin en pahalı 2. oyuncusu olarak Katalan ekibine transfer olan Dembele, o günlerde yaşananları anlattı.

Barcelona’nın kendisini istediğini öğrendikten sonra, ayrılmak için her yolu denediğini itiraf eden Dembele, “Sabırlı olmam gerektiğini biliyordum. Önce antrenmanlara çıkmayı bıraktım… Ardından yönetime ayrılma talebimi ilettim. Belki davranışım etik değildi. Ancak sonradan pişman olmamak için, Barcelona’ya gitmek adına her şeyi yapmalıydım” dedi.

Katalan kulübünün geçen sezon da kendisini istediğini hatırlatan Dembele, “O dönemde kendimi geliştirmek için daha fazla forma giyebileceğim bir kulübü tercih ettim. Barcelona, beni bir kez daha istediği için gerçekten çok şanslıyım” diye konuştu.

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