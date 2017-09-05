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Osmanlıspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in dördüncü haftasında sahasında Göztepe’yi ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti. Antrenmanda takımın yeni transferi Santiago Mele de yer aldı.
21:165 Eylül 2017
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Osmanlıspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Osmanlıspor, pazar günü Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Batıkent Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana takımın 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve bu sezon Ankaragücü'ne kiralık olarak gönderilecek olan Uruguaylı kaleci Santiago Mele de katıldı.

Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşusuyla start alan antrenmana mor-sarılı oyuncular koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Dar alanda pas organizasyonlarından bulunan futbolcular daha sonra iki ayrı takım halinde yapılan çabukluk çalışmasında birbirleriyle yarıştı.

04 Eylül 2017 Osmanlıspor Santiago Mele`yi kadrosuna kattı Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Osmanlıspor, geleceğe yatırım yaptı. Başkent ekibi 20 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Santiago Mele'yle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Mele, bu sezon için Ankaragücü'ne kiralandı. İlgili Haberi Oku

Günün tek antrenmanı yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çalışma ve ardından oynanan çift kale maçla son buldu. Antrenman bitiminde ise Teknik Direktör Bülent Uygun takımın golcüleriyle özel çalışma yaptı. Osmanlıspor yarın akşam 17.00'de yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını devam ettirecek.

Etiketler
göztepe Osmanlıspor spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:18 | 05.09.2017
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