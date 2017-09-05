Maria Sharapova, Anastasija Sevastova’ya elendi

ABD Açık’a ‘wild card’ ile katılan Rus tenisçi Maria Sharapova, Sevastova engelini aşamadı ve dördüncü turda elendi. Kvitova, Muguruza’nın 1 numara olma hayaline son verdi.

Teniste sezonun 4. ve son grand slam'i ABD Açık'ta tek kadınlardaki yaprak dökümü sürüyor.

Turnuvaya ‘wild card' ile katılan, TEB BNP Paribas Tennis Stars etkinliği için kasımda Türkiye'ye gelecek olan Maria Sharapova, 16 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova'ya 3 sette (7-5, 4-6, 2-6) boyun eğdi ve doping cezasının bitmesinin ardından çıktığı ilk slam'e ikinci haftayı göremeden veda etti.

9 numaralı seri başı Venus Williams, ilk turda İpek Soylu'yu eleyen Navarro'yu 3 sette yenerek son 8'e kaldı.

PLISKOVA DEVAM

Son Wimbledon şampiyonu, 3 numaralı seri başı Garbine Muguruza'yı 7-6, 6-3'lük setlerle yenen 13 numara Petra Kvitova, son 8'e kaldı.

Geçen yılın sonunda evine giren hırsız tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu elinden sakatlanan ve eski günlerine dönmeye çalışan Çek raket, çeyrek finale yükseldi. İspanyol Muguruza'nın dünya 1 numarası olma umutları ise sona ermiş oldu.

Dünya 1 numarası Karolina Pliskova da ABD'li Jennifer Brady'yi 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.