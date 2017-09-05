Lamine Diarra yeniden Elazığspor’da

Elazığspor, Sezgin Coşkun’un ardından eski oyuncusu Lamine Diarra ile de anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin bitimine sayılı günler kala hareketli saatler geçiriyor. Son olarak stoper Sezgin Coşkun ile 1 yıllık anlaşmaya varan bordo-beyazlı ekip, eski futbolcusu Lamine Diarra ile de el sıkıştı.

Transfere ilişkin olarak bilgiler veren Elazığspor Genel Sekreteri Mehmet Ali Erol, Diarra ile yeniden anlaşma sağladıklarını doğrulayarak, tecrübeli oyuncunun yarın Elazığ'a geleceğini ifade etti. Sezgin Coşkun, Elazığspor'da TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, stoper Sezgin Coşkun ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. İlgili Haberi Oku

Lamine Diarra kimdir?

1983 Senegal Bignona doğumlu olan Lamine Diarra, profesyonel futbol kariyerine 2001-2002 sezonunda ülkesinin Dakar takımında başladı. Daha sonra İsviçre’nin köklü kulübü Neuchatel Xamax’ın dikkatini çeken ve buraya transfer olan Lamine Diarra, sırasıyla Baden (İsviçre), Aarau (İsviçre), Zrinjski Mostar (Bosna Hersek), Beira Mar (Portekiz), Partizan (Sırbistan) ve Al Shabab (Birleşik Arap Emirlikleri) gibi takımlarda forma giydikten sonra 2012-2013 sezonunda Türkiye’ye geldi ve Antalyaspor’la anlaştı. Akdeniz ekibinde birbirinden başarılı maçlar çıkaran Senegalli golcü, bir dönem Göztepe’de de kiralık olarak forma giydi.

Antalyaspor ile olan sözleşmesini fesheden Diarra, sezon başından bu yana herhangi bir takımda görev yapmadı. Kariyeri boyunca 285 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 118 gol attı ve 44 golünde asistini yaptı. Lamine Diarra Senegal Milli Takımı’nda ise forma giydiği 11 maçta 6 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon formasını giydiği Elazığspor'da 12 maçta 2 gol kaydetme başarısı göstermişti.