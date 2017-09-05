Göztepe, hazırlık maçında patladı

Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Menemen Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçıyla sürdüren Göztepe, rakibini 5-0'lık skorla yendi.

Osmanlıspor maçının hazırlıklarını TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor ile oynadığı hazırlık maçıyla sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen hazırlık maçında rakibini 5-0 yendi.

İlk yarıya Beto, Sabri Sarıoğlu, Hakan Cinemre, Kadu, Leo Schwechlen, Selçuk Şahin, Andre Castro, Oscar Scarione, Tayfur Bingöl, Adis Jahovic, Ghilas onbiriyle başlayan sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın ilk golünü 16. dakikada Adis’in asistinde topla buluşan Ghilas kaydetti. İkinci gol ise Sabri’nin ortasında rakip fileleri havalandıran Adis’ten geldi ve ilk yarı 2-0 sona erdi. Tamer Tuna: Taraftar beklentiyi yükseltmesin Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, bu sene için taraftarların çok fazla bir beklenti içerisine girmemesi gerektiğini ifade ederek, “Beklenti, Göztepe önümüzdeki sene Süper Lig'de devam eden bir takım olmalı. Taraftarın beklentisi iyi bir Göztepe izlemek olsun” dedi. İlgili Haberi Oku

İkinci yarı başlarken Göztepe’de Günay, Tanju, Mathieu, Serkan, Halil, Gouffran, Muhammed Enes ve Axel oyuna girerken Beto, Hakan, Sabri, Kadu, Castro, Tayfur, Oscar ve Adis oyundan çıkan isimler oldu.

Ghilas, ikinci yarının ilk dakikasında ceza sahasında yaptığı vuruşla skoru 3-0’a getirirken 65. dakikada ise Halil’in ortasında bu sefer kafa vuruşuyla rakip fileleri havalandırdı ve kendisinin 3. takımının 4. golünü kaydetti. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Yoan Gouffran ceza sahası içerisinde yaptığı düzgün vuruşla skoru 5-0’a getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.