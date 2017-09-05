Fenerbahçe’de gündem transfer! Gaitan, Niasse, Dudu ve Vietto…

Fenerbahçe transferde geri sayıma başladı. Gündemine 4 futbolcunun ismini alan Sarı- Lacivertli yönetim bunların ikisini kiralama yoluyla takıma kazandırmak için elini çabuk tutuyor. Fenerbahçe 8 Eylül’de sona erecek transfer sezonu öncesinde Gaitan, Vietto, Dudu ve Niasse ile ilgileniyor.
Takvim Gazetesi’nin haberine göre; Gaitan ve Vietto için Atletico Madrid kulübüyle görüşmeler sürerken, Niasse ve Dudu ile menajerler vasıtasıyla temaslar sürüyor. Vietto ile Niasse’den biri, Dudu ile Gaitan da yine biri ile anlaşma hedefleniyor.
NİASSE İÇİN SON KEZ İNGİLTERE
Atletico Madrid’e yapılan kiralama tekliflerinin ardından küçük detaylar için görüşmeler devam ederken Niasse için bugün İngiltere’de Everton ile masaya oturulmasının planlandığı gelen haberler arasında.
DUDU’NUN OPSİYONU 5 MİLYON EURO
Dudu için ise Palmeiras kulübüyle görüşmeler futbolcunun menajeri yürütüyor. Brezilya kulübü satın alma opsiyonu ile kirilama konusunda opsiyon fiyatını 4-5 milyon Euro aralığında tutmak istiyor..