Fenerbahçe’de gündem transfer! Gaitan, Niasse, Dudu ve Vietto…

Fenerbahçe’nin gündeminde olan Gaitan, Vietto, Dudu ve Niasse’den 2’si cuma gününe kadar İstanbul’a gelecek

Fenerbahçe transferde geri sayıma başladı. Gündemine 4 futbolcunun ismini alan Sarı- Lacivertli yönetim bunların ikisini kiralama yoluyla takıma kazandırmak için elini çabuk tutuyor. Fenerbahçe 8 Eylül’de sona erecek transfer sezonu öncesinde Gaitan, Vietto, Dudu ve Niasse ile ilgileniyor.

Takvim Gazetesi’nin haberine göre; Gaitan ve Vietto için Atletico Madrid kulübüyle görüşmeler sürerken, Niasse ve Dudu ile menajerler vasıtasıyla temaslar sürüyor. Vietto ile Niasse’den biri, Dudu ile Gaitan da yine biri ile anlaşma hedefleniyor.

​NİASSE İÇİN SON KEZ İNGİLTERE

Atletico Madrid’e yapılan kiralama tekliflerinin ardından küçük detaylar için görüşmeler devam ederken Niasse için bugün İngiltere’de Everton ile masaya oturulmasının planlandığı gelen haberler arasında.

​DUDU’NUN OPSİYONU 5 MİLYON EURO

Dudu için ise Palmeiras kulübüyle görüşmeler futbolcunun menajeri yürütüyor. Brezilya kulübü satın alma opsiyonu ile kirilama konusunda opsiyon fiyatını 4-5 milyon Euro aralığında tutmak istiyor..