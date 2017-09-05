Fenerbahçe Doğuş, sağlık kontrolünden geçti
Yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe Doğuş, bugün sağlık kontrolünden geçti.
Sabah saatlerinde Göztepe Medical Park Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde sarı-lacivertli oyunculardan Jan Vesely, Pero Antic, Nikola Kalinic, James Nunnally, Jason Thompson, Ahmet Can Duran ve Yordan Minchev yer aldı.
Kontrollerde kan değerlerine bakılan basketbolcular; kardiyoloji, eko, efor, solunum gibi testlere tabi tutuldu.
Milli oyunculardan yoksun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
05 Eylül 2017 Bogdan Bogdanovic: `Seni savunmak zordu koca kafa` Sırbistan Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızı Bogdan Bogdanovic, Türkiye ile oynadıkları maçta yıldızlaşırken eski takım arkadaşı Melih Mahmutoğlu'na karşı zorlandı. Maç sonrası paylaşımlarla iki oyuncu birbirlerine iyi dileklerini ve başarı mesajlarını iletti. İlgili Haberi Oku