Ertuğrul Sağlam: Ülkemizde futbolcu yetiştiremiyoruz

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Kasımpaşa deplasmanından geleceğe umutla bakacak bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi. Yabancı sınırlaması tartışmasına da değinen Sağlam, “Maalesef son dönemlerde ülkemizde futbolcu yetiştiremiyoruz” dedi.

Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor antrenmanı öncesi renkli görüntüler yaşandı. Bir önceki antrenmanda düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu olan takıma saha ortasında kitap hediye eden Sağlam, okumanın önemine dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam Fransız futbolculara Türkçeyi çabuk öğrenmeleri için Fransızca-Türkçe sözlüğü verdi.

İdmanı ziyaret eden bir esnaf ise takıma tatlı ikramında bulundu. Neşeli antrenmanı defans oyuncusu Arturo Mina'nın 4 yaşındaki oğlu Darious da izledi.Bu arada basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Sözlerine, 5 Eylül 2012'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nu rahmetle anarak başlayan Sağlam, “Yurt dışına, Güney Amerika'nın en ücra köşesine giden Mina bile antrenman saatinde hazır bulundu. Bütün futbolcularımız antrenmana katıldı. Bu tabii güzel bir olay. Oyuncuların profesyonelliği ve olayı sahiplenmesi açısından bizi mutlu ediyor. Khalid Boutaib ile Sadio Diallo milli maçları var. Onlarında aramıza katılmasından sonra dışarıda hiç oyuncumuz olmadan, sağlık odasında doktorumuzun yanında oyuncumuz olmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Aybaba`dan yabancı sınırına yorum: Keşke bizi dinleselerdi İlgili Haberi Oku

“İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz”

Tecrübeli teknik adam, amaçlarının Kasımpaşa maçına en iyi şekilde hazırlanıp, deplasmandan kendilerini mutlu edecek, geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak, camianın ve taraftarların motivasyonunu daha da yukarıya çıkaracak sonuçla dönmek olduğunu ifade etti.

Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönecek güçleri ve kalitelerinin olduğunu kaydeden Sağlam, şunları söyledi:

“Kasımpaşa maçının bizim için güzel olacağına inanıyorum. Çalışmalarımızda bu şekilde devam ediyor. Çift antrenmanla hazırlıklarımıza devam edeceğiz.” 17`lik Berke Özer adım adım Premier Lig`e! Yabancı sınırlamasının konuşulduğu Türk futbolunda Altınordu güzel işlerine devam ediyor! Çağlar Söyüncü'yü Bundesliga'ya, Cengiz Ünder'i de Başakşehir üzerinden Serie A'ya gönderen İzmir ekibinde Berke Özer de İngiltere Premier Lig'in yolunu tutmak üzere! Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 17 yaşındaki kaleci Berke Özer'in transferi için Londra'da olduğunu duyurdu. İlgili Haberi Oku

“Kenar ve forvet için arayışlarımız var”

Sağlam, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Çok fazla vaktimiz kalmadı. Kalan vakit içerisinde de inşallah istediğimiz oyuncuları ya da oyuncuyu, kenar ve forvet oyuncu arayışımız var, çift yönlü bir oyuncu olursa, hem bir oyuncuyla bu işi halletmiş oluruz hem de kulübü ekonomik külfetten de kurtarmış oluruz. Biz transfere bu açıdan da bakmak istiyoruz. İnşallah belirlediğimiz isimler üzerinden birisiyle anlaşacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Türk futbolundaki herkes bu sorundan şikayetçi”

Yabancı sınırlaması tartışmalarına da değinen tecrübeli teknik adam, “Yabancı sıkıntısından ziyade olayın şu tarafına inmek lazım; maalesef son dönemlerde ülkemizde futbolcu yetiştiremiyoruz. Futbolcu yetiştirmek için, futbolcuyu yetiştirebileceğiniz ortamı öncelikle hazırlamanız gerekir. Öncelikle o futbolcuların sağlıklı bir ortamda, çok düzgün bir ortamda, bilimsel yöntemlerle gelişmesini, yetişmesini sağlayabileceğiniz ortamı hazırlamak lazım. Altyapılarda ciddi bir organizasyon içerisine girilmesi gerekir. Bunu yapmak içinde önce tesis ve daha sonrasında da eğitici kalitesini artırmak gerekir. Aslında olaya bu açıdan baksak, eğitsek, biz bu ortamı gençlerimize, çocuklarımıza hazırlayabilsek o zaman şu bir gerçek ki daha fazla sayıda yetenekli oyuncumuz çok düzgün bir şekilde gelişmesini ve yetişmesini sağlayabileceğiz. Çok sayıda oyuncumuz belki de yukarıya çıkabilecek. Ama bunu yapamadığımız için maalesef alttan da oyuncu çıkmıyor. Alttan da oyuncu çıkmayınca işte hepimizin dertlendiği ‘yukarıya oyuncu çıkaramıyoruz, dolayısıyla oynatacak yerli oyuncu bulamıyoruz' sıkıntısı baş gösteriyor. Belki de alttan daha fazla oyuncu yetiştirebilsek, bugün her takımda daha fazla yerli oyuncu olabilir. Sonuçta bugün Türk futbolundaki herkes bu sorundan şikayetçi. Onun çözümünü bulmak lazım. Bunun çözümünü bulacak insanlarda bence futbolu yönetenlerdir. Onlar çözümü ortaya koyacak, bizlerde destek olacağız, uygulamaya koyacağız. Uzun vadeli plan, program içerisinde bu sorunu halledebiliriz” diye konuştu.