Efsanelerden Mesut’a büyük tepki!

Mesut Özil, Arsenal'e transfer olmasının 4. yılında takım hakkında ağır eleştirilerde bulunan eski efsanevi oyunculara tepki gösterdi. Yıldız futbolcuya eski oyuncuların yanıtı ise gecikmedi.

“Efsanelerden efsane gibi davranmalarını bekliyorum. Eski Arsenal oyuncularına önerim; konuşmayı bırakın ve desteklemeye başlayın”. Mesut özil, Arsenal’e transfer olmasının 4. yıldönümünde, kulübün ve kendisinin son dönemdeki performansına yönelik ağır eleştiriler getiren eski oyunculara işte böyle seslendi.

Arsenal tarihine geçmiş eski oyuncuların, Mesut’a yanıtları gecikmedi.

O oyunculardan “Ian Wright”, Mesut Özil’in kendilerine yönelik çağrısını “gülünç” olarak nitelendirdi.

Yıldız oyuncunun sezon sonunda bitecek kontratını hala yenilemediğini hatırlatan Wright; “Arsenal’i bu kadar seviyorsan neden hala sözleşmeni yenilemedin. Muhtemelen sezon sonuna kadar Alexis Sanchez’in arkasına saklanacaksın.

Sezona bu kadar kötü başlayan bir takımı ve oyuncuyu eleştirmeyeceksek ne yapacağız” sözleriyle Mesut Özil’e yanıt verdi.

Arsenal tarihinin en golcü 2. oyuncusu unvanını elinde tutan Wright, eleştirilerinin, kulüp sevgisinden kaynaklandığının da altını çizdi.

(beINSPORTS)

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