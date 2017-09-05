Djordjevic: ‘Elimizden gelenin en iyisini yaptık’

Sırbistan Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, takımının Türkiye'yi 80-74 mağlup ettiği maçın ardından “Takım olarak hem sahada hem bençte elimizden gelenin en iyisini yaptık” dedi.

EuroBasket 2017 D Grubu mücadelesinde Sırbistan, Türkiye’yi 80-74'lük sonuçla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sırbistan Başantrenörü Aleksandar Djordjevic ve oyuncu Dragan Milosavljevic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Grupta önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getiren Djordjevic, “Tüm oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Her şeylerini sahada verdiler ve zafere ulaştılar. Takım olarak hem sahada hem bençte elimizden gelenin en iyisini yaptık. Özellikle son çeyrekte Bogdan Bogdanovic’in kritik basketleri de Türkiye’nin direncini kırdı. Takımımla gurur duyuyorum” şeklinde konuştu. Ufuk Sarıca: `Tecrübeye yenilmiş durumdayız` A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Sırbistan karşısında oyunun öne geçtikleri bölümünde basit hatalarla rakibe geri dönüş şansı verdiklerini ifade ederek, “Her şeyi denediğimizi söyleyebilirim. Tecrübeye yenilmiş durumdayız” dedi. İlgili Haberi Oku

Milosavljevic: ‘Agresif bir mücadele verdik’

Sırp oyuncu Dragan Milosavljevic ise çok zor bir maçı geride bıraktıklarının altını çizerek, “Bugün iyi bir oyun sergiledik. Agresif bir mücadele verdik ve hem savunmada hem de hücumda istediklerimizi yaptık. Şimdi bu maçı unutup, yarın Büyük Britanya ile oynayacağımız karşılaşmaya bakmalıyız. Önümüzde yeni bir gün ve yeni bir müsabaka var” açıklamasını yaptı.