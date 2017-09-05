Diego Maradona’dan Icardi ve Arjantin eleştirisi

Arjantin ve dünya futbolunun efsane ismi Diego Maradona, ülkesinin Uruguay ile oynadığı maçın ardından teknik direktöre eleştirilerde bulundu.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Arjantin futbolunun efsanesi Diego Maradona, Inter’in golcüsü Mauricio Icardi ve Napoli’nin yıldızı Gonzalo Higuain hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Arjantin’in Uruguay ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Maradona teknik direktör Jorge Sampaoli’nin tercihlerini de eleştirirken, “Bugün korkunç bir milli takım gördüm. Bence Sampaoli’nin takıma çağırdıklarından daha iyi oyunculara sahibiz” ifadelerini kullandı.

Gonzalo Higuain’in yerine Mauro Icardi’nin takıma alınmasını eleştiren Maradona, “Higuain’in saygı eksikliği olabilir. Bazı golleri de kaçırıyor olabilir ama dünyanın her yerinde tanınan Higuain’in yerine tanınmayan bir oyuncu çağırılmaz” şeklinde konuştu.

Icardi’nin Arjantin efsanesi Gabriel Batistuta’ya benzetilmesine karşı çıkan Maradona,“Eğer Icardi’yi Batistuta ile eşleştirmeye kalkarsanız bu büyük bir yanlış olur” dedi.