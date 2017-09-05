Daum’dan istifa açıklaması!

Karadağ'a 1-0 mağlup olan ve Dünya Kupası'na gitme şansı kalmayan Romanya'da teknik direktör Cristoph Daum, istifa çağrılarına yanıt verdi.

Dünya Kupası’na gitme şansını 2 maç öncesinde yitiren Romanya’da yoğun eleştirilere maruz kalan Cristioph Daum, istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı.

Cristoph Daum, Romanya’nın Karadağ’a 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

“BU, BANA BAĞLI DEĞİL”

İstifa edip etmeyeceğine dair soruları yanıtlayan Daum, “Bu, bana bağlı değil. Sözleşmem, Dünya Kupası’ndan sonra bitiyor. Şu anda geleceğime karar vermek zorunda değilim. Düşüneceğim ve federasdyon başkanıyla konuşacağız. Rumen futbolu için en iyi kararı vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“YENİ BİR TAKIM KURULMALI”

Yeni bir takım kurmaları gerektiğini vurgulayan Daum, “Bazı iyi gelişmeleri gördük ancak oyuncuları yüksek seviyeye getirmek zaman alıyor. Yeni bir takım kurmalıyız. Bunun için de motive olduk.” şeklinde konuştu.

Rumen gazeteciden Christoph Daum`u çıldırtan oltalı protesto Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Daum'un Rumen basını ile arasındaki sürtüşmenin boyutu artıyor. Daum son olarak oltalı protestoya maruz kaldı. İlgili Haberi Oku