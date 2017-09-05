Cristiano Ronaldo’nun gücünün sırrını açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da bir dönem antrenörlük yapan Tony Coton, Cristiano Ronaldo'nun transfer edildiği dönemde fiziksel olarak güçlenmesi için antrenmanlarda ona sert faul yapılmasına izin verdiklerini dile getirdi.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın eski antrenörlerinden Tony Coton, Cristiano Ronaldo’nun İngiliz ekibinde forma giydiği dönemde güçlenmesi için neler yaptığını anlattı.

Sir Alex Ferguson’un antrenörlerinden olan Tony Coton, “Ronaldo kulübe transfer edildiğinde, Sir Alex Ferguson ona 7 numaralı formayı vererek onun için ne düşündüğünü zaten belli etmişti. Ama Ferguson’un onun zayıf yönlerini tanıması da önemliydi. İkili mücadelelerde oyuncak bebek gibi yere düşüyordu” diyerek Ronaldo’nun ilk dönemlerde fiziksel olarak yetersiz olduğunu dile getirdi.

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Ferguson’un hemen bu problemin üzerine gittiğini söyleyen Coton, “Sir Alex güçlendirmek için çalışmalar yaptırdı. Ronaldo’ya antrenmanlarda ve küçük saha maçlarında faul yaptığında antrenörler bunu görmezden geliyordu” ifadelerini kullandı.

Ronaldo’nun kendisine yapılan faulleri şaka zannettiğini söyleyen Coton, “Bu çalışmalar çok yoğun oluyordu. Zavallı Ronaldo takım arkadaşlarının ona neden vurduğunu bilmiyordu ve o da bunun şaka amacıyla yapıldığını zannediyordu. Roy Keane ve Rio Ferdinand gibi profesyoneller yumuşak olduğu için onu parçalayacaktı” ifadelerini kullandı.

2003-2009 yılları arasında Manchester United formasıyla 292 maça çıkan Portekizli yıldız, 118 gol atma başarısı gösterdi ve 3 Premier Lig, 1 de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.