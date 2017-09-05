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Bogdan Bogdanovic: ‘Seni savunmak zordu koca kafa’

Sırbistan Erkek Basketbol Takımı'nın yıldızı Bogdan Bogdanovic, Türkiye ile oynadıkları maçta yıldızlaşırken eski takım arkadaşı Melih Mahmutoğlu'na karşı zorlandı. Maç sonrası paylaşımlarla iki oyuncu birbirlerine iyi dileklerini ve başarı mesajlarını iletti.
08:185 Eylül 2017
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Bogdan Bogdanovic: ‘Seni savunmak zordu koca kafa’

EuroBasket 2017 D Grubu’nda Sırbistan’la karşılaşan Türkiye, 80-74 mağlup olurken Bogdan Bogdanovic ve eski takım arkadaşı Melih Mahmutoğlu hasret giderdi.

Karşılaşmayı 17 sayı ile tamamlayarak Sırbistan’ın en skorer oyuncusu olan Bogdanovic, maç sonunda Instagram’da yaptığı paylaşımda “Koca kafa’ya karşı bugün dürüst olmam gerek, seni savunmak zordu. İyi şanslar arkadaşım” ifadelerini kullandı.

Against “koca kafa” today, must be honest, it was tough to guard you today! Good luck my friend! #acmisin

Bogdan Bogdanovic (@bogdan.bogdanovic13)’in paylaştığı bir gönderi ()

Bogdanovic’in bu paylaşımına yanıt veren Melih Mahmutoğlu ise, “Sana karşı oynamak zevkti. Bildiğin gibi genelde kazanırım ama bugün sıra sendeydi. Bir sonraki maçta şansın yok” sözlerini sarfetti.

Milli basketbolcu Melih Mahmutoğlu da attığı 19 sayı ile hem maçın hem de milli takımın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Etiketler
Bogdan Bogdanovic Melih Mahmutoğlu
Son güncelleme: 08:23 | 05.09.2017
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