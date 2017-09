Bogdan Bogdanovic: ‘Seni savunmak zordu koca kafa’

EuroBasket 2017 D Grubu’nda Sırbistan’la karşılaşan Türkiye, 80-74 mağlup olurken Bogdan Bogdanovic ve eski takım arkadaşı Melih Mahmutoğlu hasret giderdi.

Karşılaşmayı 17 sayı ile tamamlayarak Sırbistan’ın en skorer oyuncusu olan Bogdanovic, maç sonunda Instagram’da yaptığı paylaşımda “Koca kafa’ya karşı bugün dürüst olmam gerek, seni savunmak zordu. İyi şanslar arkadaşım” ifadelerini kullandı.

Bogdanovic’in bu paylaşımına yanıt veren Melih Mahmutoğlu ise, “Sana karşı oynamak zevkti. Bildiğin gibi genelde kazanırım ama bugün sıra sendeydi. Bir sonraki maçta şansın yok” sözlerini sarfetti.

Milli basketbolcu Melih Mahmutoğlu da attığı 19 sayı ile hem maçın hem de milli takımın en skorer oyuncusu olmayı başardı.

It was pleasure to play against u As u know, I generally beat u but today it was your turn. Next game you don’t have a chance Brate. https://t.co/4jjMfSIYDE

— Melih Mahmutoğlu (@melihmahmutoglu) 4 Eylül 2017