Beşiktaş’tan Mustafa Denizli açıklaması!

Beşiktaş kulübü tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli'nin resminin Vodafone Park'a asılmadığına dair haberleri yalanladı.

Beşiktaş’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada;

Bugün Habertürk gazetesinde Kartal Yiğit imzasıyla ve ‘Mustafa Denizli’ye Büyük Ayıp’ başlığıyla yayımlanan haber, bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalı bir değerlendirmedir.Kulübümüzün ülkemizde bir ilke daha imza atacağı, Şeref Turu isimli stadyum turu çerçevesinde Vodafone Park’ın çeşitli alanlarında giydirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar henüz tamamlanmamıştır ve Mustafa Denizli’nin fotoğrafı da dahil çeşitli eksikler bulunmaktadır. Bayram tatili sırasında da devam eden bu çalışmaların 8 Eylül’deki açılışa hazır hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Stadımızdaki Şeref Turu kapsamındaki tüm hazırlıklar tamamlandığında Beşiktaşımızı 2008-2009 sezonunda şampiyonluğa taşıyan Mustafa Denizli de dahil olmak üzere kulübümüze hizmet eden çok sayıda kahramanı, Şeref Turu çerçevesinde tüm sporseverler Vodafone Park’ta görebilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

Vodafone Park`ta Mustafa Denizli`ye sansür Siyah-Beyazlı yönetim, Beşiktaş'ı şampiyon yapan tüm teknik direktörlerin büyük boy resimlerini Vodafone Park'a astı ancak 2008-09 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazandıran Mustafa Denizli'yi pas geçti. Başkan Orman'ın tecrübeli teknik adama kızgın olduğu için fotoğrafını koydurmadığı iddia edildi. İlgili Haberi Oku