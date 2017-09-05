Başkan Öztürk: Eto’o’yu satmayı düşünmüyoruz

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto'o'nun menajeri Wilfried De Happi'nin yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Transfer döneminde menajerler olayları kendi lehine çevirmek için kullanıyorlar. Oyuncumuz ile ilgili değişen bir düşüncemiz yok. Eto'o'yu satmayı düşünmüyoruz" dedi.