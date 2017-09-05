Başkan Öztürk: Eto’o’yu satmayı düşünmüyoruz
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto'o'nun menajeri Wilfried De Happi'nin yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Transfer döneminde menajerler olayları kendi lehine çevirmek için kullanıyorlar. Oyuncumuz ile ilgili değişen bir düşüncemiz yok. Eto'o'yu satmayı düşünmüyoruz" dedi.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto’o’nun menajeri Wilfried De Happi’nin yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği yönündeki açıklamasını eleştirdi. 05 Eylül 2017 Antalyaspor antrenmanında Eto`o rüzgarı Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi William Vainqueur da takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Öte yandan Eto'o antrenmandaki neşeli halleriyle dikkat çekti. İlgili Haberi Oku
Antalyaspor yönetiminin yıldız futbolcuya karşı sergilediği tutum nedeniyle Eto’o’nun takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddialara cevap veren Başkan Öztürk, transfer döneminde menajerlerin olayları çıkarlarına kullanmak için yaptığı açıklamalara önem verilmemesi gerektiğini söyledi.
Başkan Öztürk, “Bu tür açıklamalara fazla önem vermemek lazım. Transfer döneminde menajerler olayları kendi çıkarları lehine çevirmek için kullanıyorlar. Oyuncumuz ile ilgili değişen bir düşüncemiz yok. Eto’o’yu satmayı düşünmüyoruz” diye konuştu. 05 Eylül 2017 Eto'o'nun menajeri Happi'den `Eto`o gitmek istiyor` iddiası Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o'nun menajeri Wilfried De Happi, Kamerunlu gholcünün takımdan ayrılmak istediğini dile geitrdi. İlgili Haberi Oku