Antalyaspor, Vainqueur’ü resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalya’nın Roma takımından William Vainqueur’ü 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonu Fransa’nın Marsilya takımında kiralık olarak geçirdi.
HOŞ GELDİN WILLIAM VAINQUEUR#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/naNyx7PHWC
— Antalyaspor (@Antalyaspor) 4 Eylül 2017
Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, İtalya’nın Roma takımında forma giyen orta saha oyuncusu William Jacques Vainqueur ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 3 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi.