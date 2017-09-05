Antalyaspor, Vainqueur’ü resmen açıkladı

Transfer sezonunun flaş ekibi Antalyaspor, Fransız orta saha oyuncusu Wililam Vainqueur'ü renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, İtalya’nın Roma takımından William Vainqueur’ü 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonu Fransa’nın Marsilya takımında kiralık olarak geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, İtalya’nın Roma takımında forma giyen orta saha oyuncusu William Jacques Vainqueur ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 3 yıllık sözleşme imzalamıştır” denildi.

William Vainqueur, Antalya'ya geldi Transfer döneminin en hızlı kulüplerinden Antalyaspor, bir yıldız ismi daha kadrosuna dahil etti. William Vainqueur sözleşme imzalamak üzere Antalya'ya geldi. Fransız futbolcuyu havaalanında taraftarlar coşkuyla karşıladı. İlgili Haberi Oku