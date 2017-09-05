Alanyaspor Fernandes’i renklerine bağladı

Aytemiz Alanyaspor geçtiğimiz yıl turuncu-yeşilli formayı kiralık giyen Şilili futbolcu Junior Fernandes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor uzun süredir peşinde olduğu Dinamo Zagrepli forvet 28 yaşındaki Junior Fernandes’i renklerine bağladı. Geçen sezon kiralık olarak turuncu-yeşilli formayı giyen Şilili oyuncu, kendisini 3 yıllığına Aytemiz Alanyasporlu yapan imzayı attı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçtiğimiz sezon bitimi itibariyle bugüne kadar Fernandes transferi için çalışmaların hep devam ettiğini söyledi.

Başkan Çavuşoğlu: “Bizim için çok zorlu bir süreç oldu”

Çavuşoğlu, ”Çok çaba sarf ettik. Fernandes de çok çaba sarf etti. Kendisi geçen sezon kulübe çok katkı sağladı. Bizim için çok zorlu bir süreç oldu. En zorlandığımız transfer olduğunu söyleyebilirim. Junior birçok talibi olmasına rağmen Alanyaspor'a gelmek istedi. Bizim de çok istediğimiz bir futbolcuydu, iki tarafın da ısrarcı olması sonucu transfer gerçekleşti. Kendisine ve menajerlerine çok teşekkür ediyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnanıyorum ki geçen sezon kaldığı yerden devam edecek ve inşallah iyi bir sezon geçirecektir. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bonservisi alınması konusunda da Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ederim” dedi.

Fernandes: ”Faydalı olmaya devam edeceğim”

Hasan Çavuşoğlu teşekkür eden forvet oyuncusu Junior Fernandes ise, yönetim kurulu ve kulüp çalışanlarında teşekkürlerini iletti. Fernandes, ”Çok büyük efor sarf ettiler. Burada bana olan sevgi ve saygıyı biliyorum ve umarım bu sene de geçtiğimiz sezon olduğu gibi faydalı olmaya devam edeceğim.

Geçen sezon devre arasında Dinamo Zagreb’ten gelerek Aytemiz Alanyaspor formasıyla 14 maça çıkan Fernandes, 6 gol atıp, 3 asist yaptı. Sezon sonunda Dinamo Zagreb’e geri dönen Fernandes, Hırvatistan’da bu sezon 7 maçta 3 gol kaydetti. Fernandes daha önce 29 yaşındaki futbolcu daha önce Deportes Cobreloa, Club Deportivo Municipal Mejillones, Magallanes CF, CD Palestino, Club Universidad de Chile, Bayer Leverkusen ve GNK Dinamo Zagreb takımlarında forma giydi.