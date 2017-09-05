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Akhisar Belediyespor’da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig’in 4. haftasında Bursaspor'un konuğu olacak olan Akhisar Belediyespor hazırlıklarına başladı. Tam kadro çalışmalara başlayan yeşil-siyahlılar taktik çalışırken, Bursaspor maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
10:495 Eylül 2017
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Akhisar Belediyespor’da Bursaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig’in ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puanla üçüncü sırada bulunan Akhisar Belediyespor, deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bursaspor'un zorlu bir deplasman olacağının altını çizen Teknik Direktör Okan Buruk, takıma güvendiğini ve Bursa deplasmanında da iyi ve mücadeleci bir futbol ile galip ayrılmak istediklerine vurgu yaptı. Öte yandan yeşil-siyahlıların 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesi bir santrfor ile anlaşması bekleniyor.

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Etiketler
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