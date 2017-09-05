400 Retweet çok pahalıya patladı!

400 RT için sahaya atlayan genç İngiliz taraftarın cezası belli oldu

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere'nin Malta ile oynadığı maçta ilginç bir an yaşandı. 16 yaşındaki İngiliz taraftar Jake Peachey, Twitter'da 400 retweet alması halinde sahaya atlayacağını söyledi.Kısa sürede viral hale gelen paylaşım binlerce beğeni alıp 400 retweeti geçince taraftar sahaya atladı.Sahaya giren taraftar, güvenlik görevlilerini peşinden koştururken İngiliz futbolcular Kane ve Rasford'a sarılan taraftar daha sonra oyun alanından dışarı çıkartıldı.

400 retweets and I’ll pitch invade the Malta V England game #MalEng pic.twitter.com/lKP89I4uUX — Jake Peachey (@JTPeachey) 1 Eylül 2017

Peachey’e bu macerası 200 avro para cezasına ve geceyi karakolda geçirmeye mal oldu. Peachey 12 ay boyunca maçlardan men cezası alırken İngiltere’nin de kendisine seyahat yasağı cezası vermesi gündemde. Aynı habere göre Malta’da Hakim Elliott Magro, Peachey’le Arsenal taraftarı olduğu için de dalga geçti: “Hep sonuna kadar geliyorsunuz ama hiçbir şey kazanamıyorsunuz.”