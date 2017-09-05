17’lik Berke Özer adım adım Premier Lig’e!

Yabancı sınırlamasının konuşulduğu Türk futbolunda Altınordu güzel işlerine devam ediyor! Çağlar Söyüncü'yü Bundesliga'ya, Cengiz Ünder'i de Başakşehir üzerinden Serie A'ya gönderen İzmir ekibinde Berke Özer de İngiltere Premier Lig'in yolunu tutmak üzere! Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 17 yaşındaki kaleci Berke Özer'in transferi için Londra'da olduğunu duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, Lig Radyo’da katıldığı bir programda Berke Özer’in transferiyle ilgili olarak açıklamalar yaptı.

Özkan, adı birçok yabancı kulüple anılan genç kalecinin gelecek sezon olmak şartıyla Premier Lig’e transferi için Londra’da olduğunu vurgulayıp “İlk teması yaptık. Görüşmeler devam ediyor” açıklamasını yaptı.

2000 doğumlu olan ve A Milli Takım’a da çağrılan Berke Özer ile Fenerbahçe’nin de gündemine gelmişti.

Mehmet Demirkol `yabancı sınırlamasını` eleştirdi! Yorumcu Mehmet Demirkol, son günlerde iyice alevlenen 'yabancı sorunu' ile ilgili NTVSpor'da yayınlanan 'Spor Servisi' programında önemli açıklamlararda bulundu. İlgili Haberi Oku