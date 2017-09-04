Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? (12 dev adam grubun en zor maçında!)

Eurobasket 2017 D grubunda 3. maçlar başlıyor. Türkiye Sırbistan'la bu akşam kritik maçta turnuvanın en güçlü takımlarından biri olan Sırbistan'ı ağırlıyor. Peki Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Eurobasket 2017 heyecanı son hız devam ediyor. D grubunda ülkemizi temsil eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, grubundaki 3. maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Peki Türkiye Sırbistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

16. KEZ KARŞI KARŞIYA

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında yarın Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. İki takım, bu mücadeleyle toplamda 16. kez mücadele etmiş olacak.

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 3. maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, gruptaki ikinci galibiyeti almak için parkeye çıkacak.

4 KEZ KAZANDIK

İki takım daha önce 15 defa karşılaşmış, bu maçların 4'ünü ay-yıldızlılar kazanırken, 11 mücadelede ise gülen taraf Sırbistan olmuştu.

Milliler, söz konusu maçlarda rakip potaya 1066 sayı atarken, potasında ise 1154 sayı gördü.

İKİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK MAÇ

Ülker Sports Arena'da yarın akşam saat 21.00'de başlayacak karşılaşmada iki takım da ikinci galibiyetlerini almak için mücadele edecek. Türkiye, ilk maçında Rusya'ya 76-73 yenilirken, ikinci maçta ise Büyük Britanya'yı 84-70 mağlup etmişti. Sırbistan da gruptaki ilk karşılaşmasını Letonya'ya karşı oynamış ve maçı 92-82 kazanmayı başarmıştı. Sırplar, ikinci maçında Rusya'ya 75-72 mağlup oldu.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eurobasket 2017’de Ülker Arena’da oynanacak olan D grubu 3. maçı Türkiye Sırbistan maçı saat 21.00’de başlayacak ve mücadele NTVSpor’dan canlı yayınlanacak.