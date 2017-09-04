Türkiye-Sırbistan: 74-80

Romanya, İsrail ve Finlandiya ile ev sahipliğini yaptığımız EuroBasket 2017’de D Grubu’nda Türkiye, gruptaki üçüncü maçında Sırbistan’la karşı karşıya geldi. Sırbistan’ın maçın ilk üç çeyreğinde üstün götürdüğü mücadelede 12 Dev Adam, son çeyrekte muhteşem bir dönüşe imza atarak oyuna ortak olsa da Sırbistan karşılaşmayı 80-74 kazandı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede Melih Mahmutoğlu 19 sayıyla Milli Takım’ın ve maçın en skorer ismi olmayı başarırken Sırbistan’da ise Stefan Jovic 15 sayı ve 9 asistiyle maçın genelinde öne çıkan isim oldu. Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan ve gelecek sezon NBA’de Sacramento Kings forması giyecek olan Bogdan Bogdanovic ise son çeyrekte sahneye çıktı.
Milli Takım’ın öne geçtiği anda sazı eline alan Bogdanovic, üst üste 10 sayı kaydederken müsabakayı da 17 sayıyla tamamladı ve takımının en çok sayı kaydeden isim oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bogdanovic çok sevinemediğini belirtirken, “Yeniden burada bu seyircinin önünde olmak çok güzeldi” ifadelerini kullandı. Müsabaka öncesinde yıldız oyuncu Kenan Sipahi ve Melih Mahmutoğlu’yla hasret giderdi.
Türkiye bu sonuçla 3’te 2 yaparken Belçika ve Letonya müsabakası öncesinde ciddi bir avantaj elde etti. Türkiye yarın saat 21.00’de Belçika’yla karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu kapalı gişe
Grubun ilk iki maçında Ay Yıldızlılar’ı yalnız bırakmayan taraftarlar, Sırbistan maçında da salonu doldu. Sırbistan ataklarını ıslıklarla karşılayan Türkiye taraftarı, Milliler’in hücumlarında ise takımlarına büyük destek gösterdi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Marek Cmkiewicz, Tomas Jasevicius, Manuel Mazzoni
Sırbistan: Bogdanovic 17, Jovic 15, Lucic 7, Bircevic 5, Kuzmic 7, Stimac 5, Macvan 8, Micic 2, Milosavljevic 8, Lazic, Marjanovic 6
Başantrenör: Aleksandr Djordjevic
Türkiye: Cedi 15, Kenan Sipahi 6, Sinan 8, Sertaç, Barış Hersek, Semih Erden 13, Furkan Korkmaz 11, Melih Mahmutoğlu 19, Göksenin, Doğuş, Furkan Aldemir, Erkan Veyseloğlu 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1.Periyot: 21-13 (Sırbistan)
Devre: 36-31 (Sırbistan)
3. Periyot: 53-45 (Sırbistan)