Türkiye-Sırbistan: 74-80

EuroBasket 2017 D Grubu'nda Sırbistan'la karşılaşan Türkiye, parkeden 80-74'lük mağlubiyetle ayrıldı. Milliler muhteşem bir mücadele ortaya koysa da son çeyrekte sahneye çıkan Bogdan Bogdanovic fişi çekti.

Romanya, İsrail ve Finlandiya ile ev sahipliğini yaptığımız EuroBasket 2017’de D Grubu’nda Türkiye, gruptaki üçüncü maçında Sırbistan’la karşı karşıya geldi. Sırbistan’ın maçın ilk üç çeyreğinde üstün götürdüğü mücadelede 12 Dev Adam, son çeyrekte muhteşem bir dönüşe imza atarak oyuna ortak olsa da Sırbistan karşılaşmayı 80-74 kazandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede Melih Mahmutoğlu 19 sayıyla Milli Takım’ın ve maçın en skorer ismi olmayı başarırken Sırbistan’da ise Stefan Jovic 15 sayı ve 9 asistiyle maçın genelinde öne çıkan isim oldu. Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan ve gelecek sezon NBA’de Sacramento Kings forması giyecek olan Bogdan Bogdanovic ise son çeyrekte sahneye çıktı.

Milli Takım’ın öne geçtiği anda sazı eline alan Bogdanovic, üst üste 10 sayı kaydederken müsabakayı da 17 sayıyla tamamladı ve takımının en çok sayı kaydeden isim oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bogdanovic çok sevinemediğini belirtirken, “Yeniden burada bu seyircinin önünde olmak çok güzeldi” ifadelerini kullandı. Müsabaka öncesinde yıldız oyuncu Kenan Sipahi ve Melih Mahmutoğlu’yla hasret giderdi.

Türkiye bu sonuçla 3’te 2 yaparken Belçika ve Letonya müsabakası öncesinde ciddi bir avantaj elde etti. Türkiye yarın saat 21.00’de Belçika’yla karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu kapalı gişe

Grubun ilk iki maçında Ay Yıldızlılar’ı yalnız bırakmayan taraftarlar, Sırbistan maçında da salonu doldu. Sırbistan ataklarını ıslıklarla karşılayan Türkiye taraftarı, Milliler’in hücumlarında ise takımlarına büyük destek gösterdi.

Rusya, Belçika`yı 76-67 yendi ve üst tura çıkmayı garantiledi EuroBasket 2017'de Milli Takım'ın grubu olan D Grubu'nda Rusya, Belçika'yı 76-67 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı garantiledi. İlgili Haberi Oku

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Marek Cmkiewicz, Tomas Jasevicius, Manuel Mazzoni

Sırbistan: Bogdanovic 17, Jovic 15, Lucic 7, Bircevic 5, Kuzmic 7, Stimac 5, Macvan 8, Micic 2, Milosavljevic 8, Lazic, Marjanovic 6

Başantrenör: Aleksandr Djordjevic

Türkiye: Cedi 15, Kenan Sipahi 6, Sinan 8, Sertaç, Barış Hersek, Semih Erden 13, Furkan Korkmaz 11, Melih Mahmutoğlu 19, Göksenin, Doğuş, Furkan Aldemir, Erkan Veyseloğlu 2

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1.Periyot: 21-13 (Sırbistan)

Devre: 36-31 (Sırbistan)

3. Periyot: 53-45 (Sırbistan)