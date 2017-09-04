Türkiye kritik Hırvatistan virajında

2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri karşılaşmasında Hırvatistan ile karşılaşacak olan Türkiye'nin tek hedefi galibiyet...

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası yolunda yarın Hırvatistan ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Ukrayna’ya 2-0 yenilerek şok yaşayan Milliler, yarın saat 21.45’te Eskişehir’de Hırvatistan’ı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar zorlu mücadele öncesi grupta 4. sırada yer alıyor.Hırvatlar grup lideri.

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Teknik Direktör Ante Cacic yönetimindeki Hırvatistan, Türkiye maçı öncesi I Grubu’nda topladığı 16 puanla lider durumda bulunuyor. 7 maçta tek yenilgisini İzlanda deplasmanında alan Hırvatistan, evinde ay-yıldızlılarla oynadığı maçtan da 1-1 beraberlikle ayrılmıştı. Hırvatlar, kalan 5 maçta ise galibiyet elde etti.

KAZANMAK ŞART

A Milli Takım’ın grupta iddiasını sürdürmek için 13 puanlı İzlanda ile 14 puana sahip Ukrayna’nın karşılaşacağı haftadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Milliler grupta kalan maçlarında ise 6 Ekim’de Türkiye’de İzlanda, 9 Ekim’de ise deplasmanda Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.