Türk sporu battı

15 yıldır Türkiye'yi tek başına yöneten AKP, ülkedeki her şeyi kendine bağladı. Gerçek ‘devlet' kavramıbitti, ‘AKP'nin devleti' geldi. İş bilmeyenler göreve gelince sorunlar tavan yaptı, Türk sporu da battı!

İşte örnekler: Türkiye'de kâğıt üzerinde federasyonlar özerk. TFF Başkanı Yıldırım Demirören dünyanın en başarısızspor adamı ama Cumhurbaşkanı onu başkan yaptığı gibi o koltukta tuttu. Ve Türk futbolu battı! Artık hiçbir federasyonda liyakata bakılmıyor…

Sporcu yetiştiremiyoruz… Altyapı eğitmenlerimiz yetersiz, hatta yok. Tesis yok. Çocukların sokaklarda oynayacağı tüm alanlara apartman, rezidans ve alışveriş merkezleri (AVM) dikiliyor…

Halen sporun içindeki insanlarda yetkili olanların bilgisi yok, bilgisi olanların ise yetkisi yok. Böyle olunca da yatırım, kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapılamıyor.

Çocukları ahlaklı yetiştirmek için spora ve sanata yönlendirmek lazım. Hedef maalesef dindar ve kindar nesil olduğu için gelişme çağındaki çocuklar spor ve sanat kültürü olmadan yetişiyor. Okullardaki beden eğitimi derslerinin süresi azaldı, sanatsal faaliyetler sıfıra indirildi.

Spor ve sanata yönlendirme olmadığı için çocuklar kötü alışkanlar ediniyor, sosyal yönden gelişemiyor, kolektif hareket etmeyi öğrenemiyor. Yani kısaca, insan yetişmiyor!

Hedef, kız çocuklarını imam-hatiplere göndererek, onları sosyal ve ekonomik açından yaşamdan uzak tutmak. Bu anlayış olduğu için kadın sporcu yetişmiyor. Her branşta devşirme sporcular var. Başarıya dayalı ödül sistemi var.

Milli ruh ve ülke sevgisinden yoksun sporcular, doping yaparak ayakta kalıyor. Yandaş medya, Ankara'dan korktuğu için sistemi eleştiremiyor. Halka yanlış bilgiler veriliyor. Her şey güllük gülistanlık gibi gösteriliyor. Amatörlere ve engelli sporculara destek yok. Yani kimseye insanca yaşama hakkı yok…

Ülke böyle yönetildiği sürece, Türk sporundan da kimse bir şey beklemesin!