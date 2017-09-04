Trabzonspor’un Kolombiyalı yıldızı Castillo iddialı konuştu

Trabzonspor´un Kolombiyalı hücum oyuncusu Fabian Castillo, Kulübün Medya Merkezine açıklamalarda bulunarak "50´nci yılımızda hedefimiz en yüksekte olmak" dedi.

Sezon başı hazırlık kamplarının çok iyi geçtiğini belirten Castillo, “Sezon öncesi yapılan hazırlık kampları takımlar için çok önemlidir. Yaptığınız hazırlıklar direkt olarak sezona yansıyor. Bizim açımızdan işler yolunda gitti. Sezona çok iyi hazırlandık. Her şeyi doğru yaptığımıza inanıyorum. Kuvvetli bir şekilde sezona hazır hale geldik. Bu durumumuz zamanla kendini gösterecektir” dedi. Sezon başında talihsiz bir sakatlık yaşadığını ifade eden 25 yaşındaki oyuncu Castillo, “Sezona takım arkadaşlarım gibi ben de çok iyi bir şekilde hazırlandım. Özellikle bu sezon öncesinde her şeyi tamı tamına yaptığıma inanıyorum. İşler yolunda giderken ufak bir talihsizliğim oldu. Hazırlık maçında sakatlık yaşadım. Ancak bu sakatlığım tamamen geçti. Bu nedenle mutluluk verici bir hafta geçiriyorum. Topla antrenmanlara başladım” ifadelerinde bulundu.

“HATALARDAN DERS ÇIKARACAĞIZ”

Ligin 3 haftalık periyodunu da değerlendiren Castillo, bu sürecin kötü geçmediğini dile getirerek şöyle konuştu:

“Aslında bu üç haftalık periyodu kötü geçirdiğimizi düşünmüyorum. Bazı maçlarda yaptığımız ufak hatalardan dolayı gol yemiş veya kazanamamış olabiliriz, ama bu hatalarımızı düzelteceğimize inanıyorum. İyi maçlar çıkardık. Çünkü ilk maçı kazandık ve sonrasında İstanbul´da Fenerbahçe ile berabere kaldık. Belki de yenebilirdik. Son maçta ise ufak hatalarımız sebebiyle galip gelemedik. Zaman geçtikte yapılan hatalardan ders çıkartıp kendimizi daha ileri safhaya taşıyacağımızı düşünüyorum. Şu an zirve mücadelesinin içerisindeyiz. Bu da devam edecektir.”

“REKABET TAKIMA KATKI SAĞLIYOR”

Takıma bu sezon katılan oyuncuların çok kaliteli olduğunu da anlatan Kolombiyalı oyuncu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Dünyadaki her takıma her sezon yeni oyuncular gelir ve mevcut futbolcularla forma mücadelesi verir. Bizde de böyle oldu. Yeni gelen oyuncular çok kaliteli. Onlarla forma mücadelesi veriyoruz. Bence bu durumda en önemlisi arkadaş olarak kalıp bu mücadeleyi takım adına yapabilmek ve takım adına forma savaşı verebilmek. Çünkü arkadaşınızı forma mücadelesi içinde rakip olarak gördüğünüzde daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Bu durum takımı daha önemli yerlere getiriyor.”

“EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Her takımın sezon öncesi bir hedefi ve planı olduğunu vurgulayan Castillo, “Bizim için bu hedef 50´nci yılımızda en yüksekte olmak. Bu seneye baktığımızda böyle bir takımın olduğuna inanıyorum. Hedeflerimiz doğrultusunda mücadele edip en iyisini yapmayı umuyoruz. Bu şekilde taraftarlarımıza güzel hediye vermek istiyoruz” diye konuştu

“BU SENE GERÇEK CASTİLLO´YU GÖSTERECEĞİM”

Trabzon´a alıştığını söyleyen Castillo “Geldiğimiz günden beri Türkiye´de çok fazla yabancılık çektiğimi söyleyemem. Hemen alıştık diyebilirim. Ailem de burada. Gelmeden önce bu yönde kafamda soru işaretleri vardı; ama bu soru işaretleri kısa zamanda ortadan kalktı. Gerçeği söylemek gerekirse burada mutluyum. Ailem de çok mutlu. İlk senenin adaptasyon sürecini de atlattıktan sonra bu sene insanlara sahada gerçek Castillo´yu göstereceğime inanıyorum” dedi.

“HEDEFİM TAKIMIMA YARDIMCI OLMAK”

Türkiye´ye gelerek önemli bir hedefini gerçekleştirdiğini de vurgulayan Castillo, “Benim ülkem Kolombiya´da sokakta futbolu öğrenip sonra profesyonel olan oyuncuların hayalinde tek bir şey var aslında. Bu da Avrupa´da futbol oynayabilmektir. Ben de bu hedefi başardığımı düşünüyorum. Sonuçta şu an Türkiye´deyim. Sonraki hedefimde ise Avrupa´nın üst düzey liglerine sahip İspanya ve İngiltere´de forma giymek var. Ben Trabzonspor´a gelerek ikinci hedefin kapısını araladığımı düşünüyorum. Benim için onlar ilerideki hedefler. Benim şu anki hedefim kendimi en iyi şekilde gösterip takımıma yardımcı olmak, hatta takımın içinde en iyi oyunculardan biri olabilmek” diyerek sözlerini tamamladı.

MİLLİ ARADA 5 GÜN İZİN

Bu arada Süper Lig´in 3´üncü haftasında 26 Ağustos´ta Göztepe ile oynadığı maçın ardından 3 günlük izin yapan ve 30 Ağustos´ta Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor´da teknik direktör Ersun Yanal, 2 Eylül´de yapılan antrenmanın ardından futbolculara Salı gününe kadar 2 gün daha izin verdi . Yarın saat 19.00´da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde toplanarak yeniden Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlayacak olan bordo mavililer, milli arada toplamda 5 gün izin yapmış oldu.