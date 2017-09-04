Rusya, Belçika’yı 76-67 yendi ve üst tura çıkmayı garantiledi

EuroBasket 2017'de Milli Takım'ın grubu olan D Grubu'nda Rusya, Belçika'yı 76-67 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı garantiledi.

EuroBasket 2017’de D Grubu’nda 12 Dev Adam’ın gruptaki rakiplerinden Belçika ve Rusya karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maçta Rusya parkeden 76-67’lik skorla galip ayrıldı ve yoluna kayıpsız devam etti.

Bu galibiyetle adını bir üst tura yazdırmayı başaran Rusya’da Shved 20 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle karşılaşmaya damga vurup maçın en skorer ismi olurken Belçika’da De Zeeuw’un 15 sayı ve 4 ribaundu güçlü Rusya karşısında galibiyet için yeterli olmadı.

İlk yarısı başa baş giden mücadelede vites artırarak ikinci yarıda farkı biraz olsun açmayı başaran Rusya, karşılaşmanın sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve galibiyeti elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Michael Weiland (Kanada), Martin Horozov (Bulgaristan), Georgios Poursanidis (Yunanistan)

Belçika: Tabu 10, Serron 12, Mwema 11, Hervelle 2, Tumba 4, Gillet 2, Salumu 2, Van Rossom 9, De Zeeuw 15

Rusya: Khvostov 10, Fridzon 5, Shved 20, Vorontsevich 5, Mozgov 12, Mikhail Kulagin, Zubkov 4, Dmitrii Kulagin 4, Kurbanov 10, Antonov 6

1. Çeyrek: 18-19

Devre: 33-35

3. Çeyrek: 47-53

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