Rafael Nadal ve Roger Federer ABD Açık’ta finale ilerliyor

Dünya 1 numarası Rafa, Mayer’i 4 sette; Ekselansları, Lopez’i 3 sette eleyerek 4. tura çıktı. İki efsane iki tur daha geçerse, yarı finalde birbirlerine rakip olacak

Teniste sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin favori isimleri Rafael Nadal ve Roger Federer, yollarına devam etti.

Dünya 1 numarası Nadal, Leonardo Mayer karşısında ilk seti 7-6 kaybetmesine rağmen çabuk toparlandı; 6-3,6-1, 6-4 ile geri dönüp adını 4. tura yazdırdı. İlk iki turu 5 setlik galibiyetlerle geçen Federer ise Feliciano Lopez karşısında setleri 6-3, 6-3, 7-5 kazandı ve tur atladı.

Bu sezonki grand slam'lere ambargo koyan ikiliyi ABD Açık'ta muhtemel bir yarı final eşleşmesi bekliyor.

RADWANSKA VE OSTAPENKO ELENDİ

Ana tablo eşleşmelerinin aynı yarısında yer alan Nadal ve Federer, elenmemeleri durumunda yarı finalde birbirlerine rakip olacak.

Tek kadınlarda 20 numaralı seri başı CoCo Vandeweghe'ye 3 sette mağlup olan 10 numara Agnieszka Radwanska ile Daria Kasatkina'ya iki sette boyun eğen son Roland Garros şampiyonu ve 12 numaralı seri başı Jelena Ostapenko, turnuvaya veda etti.

Dünya 1 numarası Karolina Pliskova, Shuai Zhang'i 3-6, 7-5, 6-4 ile, 4 numaralı seri başı Elina Svitolina ise Shelby Rogers'ı 6-4, 7-5 ile mağlup ederek tur atladı.