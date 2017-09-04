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Mircea Lucescu’dan Hırvatistan maçına bambaşka kadro

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Hırvatistan maçına bambaşka bir takımla çıkacak. Ukrayna karşısında oynayan 6 isim kenara gelecek, takıma ise Emre Mor ve Burak Yılmaz’la birlikte Nuri, Yusuf Yazıcı, Ömer ve Caner eklenecek.
08:554 Eylül 2017
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Mircea Lucescu’dan Hırvatistan maçına bambaşka kadro

Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Mircea Lucescu, Ukrayna karşısında ortaya konan futbol ve alınan sonuçtan dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Hırvatistan karşısında ilk 11'inde büyük değişiklikler yapmayı planlıyor. Lucescu'nun, savunma, orta saha ve forvet hattında yeni isimlere şans vereceği öğrenildi. Şu an için Rumen hocanın kafasındaki takıma sağ bekte alternatif bir isim olmadığı için Şener yine sahne alabilir. Ancak Kaan Ayhan'ın da burada oynama olasılığı var. Sakatlanan Serdar'ın yerine Mehmet Topal'ın yanında stoper olarak Ömer Toprak forma giyecek.

04 Eylül 2017 Mircea Lucescu Ukrayna sınavında sınıfta kaldı! 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile oynadığı kritik maçı 2-0 kaybeden A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör Mircea Lucescu'nun tercihleri tartışma yarattı. İlgili Haberi Oku

Cenk kenara geliyor

İsmail'in pozisyonunda sol bekte Caner Erkin'in görev alacağı öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun yanında orta alanda bu kez Nuri Şahin'e, onların önündeki üçlüde solda Hakan Çalhanoğlu'na, sağda Emre Mor'a ve ortada da Yusuf Yazıcı'ya şans verilmesi bekleniyor. Forvette Cenk Tosun'un yedeğe çekileceği, gol ümidinin Burak Yılmaz olacağı bildirildi.

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Etiketler
hırvatistan Mircea Lucescu türkiye ukrayna
Son güncelleme: 08:57 | 04.09.2017
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