Mircea Lucescu Ukrayna sınavında sınıfta kaldı!

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna ile oynadığı kritik maçı 2-0 kaybeden A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör Mircea Lucescu'nun tercihleri tartışma yarattı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna karşısındaki ilk sınavından yenilgiyle ayrılırken kadro tercihi ve yaptığı açıklamalarla eleştiri konusu oldu.

İşte Lucescu’nun hedef tahtasına konmasının nedenleri;

1- A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türk futbolunda yaşanan sıkıntıları çözmek yerine sürekli bahane üreterek işe başladı. Türkiye'deki yabancı kuralını bilerek göreve talip oldu ancak her açıklamasında yerli futbolcuların takımlarında oynamamasından şikâyet etti.

2- Shakhtar Donetsk'in başında 12 yıl başarıdan başarıya koştu. Ukrayna futbolunu en yakından tanıyan teknik adam olmasına rağmen rakibi analiz edemediği görüldü. Ukrayna karşısında taktik olarak sınıfta kaldı. Hızlı ve fizikli Ukrayna orta sahası, yavaş ve zayıf Türkiye orta sahasını ezdi geçti.

3- Taktiğine kimse anlam veremedi. 4-4-1-1 gibi görünen saha dizilişinde futbolcular, ne yaptığını bilmez haldeydi. Milli Takım neden başarısız? İşte gerekçeleri... Futbolu yönetenler işi bilmiyor. Eldeki malzeme kısıtlı. Kendini dünya yıldızı zanneden milli oyuncular, aynı anda ters yönlere taç atışı kullanıyor! Futbolun durumu, kötü sonuçlar olarak tabelaya yansıyor... İlgili Haberi Oku

4- Kadro seçimi çok eleştirildi Oğuzhan Özyakup'u aday kadroya almayıp, kamuoyu tepkisinin ardından geri adım attı. İlk başta kadroda düşünmediği Oğuzhan'ı Ukrayna maçında kurtarıcı diye oyuna sokması tam bir ironi oldu.

5- 36 yaşındaki Emre Belözoğlu geriden oyun kursun diye 3 yıl sonra takıma alındı ama o da bu seviyede yetersiz kaldı.

6- Kendi takımlarında forma giyemeyen, oynadıkları sürelerde de çok eleştirilen formsuz isimler Selçuk İnan, Arda Turan, Şener, Ozan Tufan gibi futbolcular yine milli takıma seçildi. Lige çok iyi başlayan Caner'in yerine İsmail Köybaşı'nın tercih edilmesi kafa karıştırdı. Formsuz Mehmet Topal'ın stopere çekilmesi, yaptığı kademe ve defans hataları olarak geri döndü.