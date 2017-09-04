Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu Hırvatistan maçı öncesinde flaş açıklamalarda bulundu

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kritik Hırvatistan maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Hırvatistan maçına hazır olduklarını ifade eden Lucescu, Ukrayna karşılaşmasındaki fahiş hakem hatalarının altını çizdi ve flaş bir gerçeğe dikkat çekti.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda sekizinci maçta Hırvatistan’ı konuk edecek olan Milli Takım’da kritik viraj öncesinde Teknik Direktör Mircea Lucescu bir basın toplantısı düzenledi. Lucescu hem geride kalan Ukrayna karşılaşmasını hem de Hırvatistan maçını değerlendirdi.

Lucescu, Ukrayna maçındaki hakem hatalarına değinirken “Mucize yaratamam. Futbol oynamak için sahaya çıktığı zaman oyunu kontrol etmek isteyen bir takım yaratmak istiyorum. Ukrayna dediğim gibi grubun en iyi takımı. Ancak fahiş hakem hataları yapıldı maçta. Bu düzeyde böyle bir hakemlik görmedim. Ukrayna teknik kulübesinde üç İspanyol yetkili vardı ve sahada maçı İspanyol hakemler yönetti. Bunun da soruşturulması lazım. Ben açıkçası Collina’dan, UEFA’dan veya hakemlerden özür bekledim ancak bu henüz gelmedi. Hakem hatalarının kasıtlı yapıldığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Hırvatistan maçı hazırlıklarını ise “Benim için çok zor iki gündü. Hiçbir şey olmamış gibi oyuncuların morallerini yükseltmek zor oldu. Zor bir maç, hazırlığımızı yaptık; şimdi de maç saatini bekliyoruz” şeklinde belirten Lucescu, Hırvatistan maçındaki oyun yapısının ipuçlarını ise şöyle aktardı: “Ben oyuncularımın gayet motive olduklarını düşünüyorum. Fizik olarak daha iyi durumda olanlardan ve defansta daha iyi organize olabilecek oyunculardan kuracağız kadromuzu. Ben oyuncularımın iyi sonuçlar alarak tekrar sevilen, takdir edilen futbolcular olmalarına yardımcı olmak istiyorum.”

Ukrayna kulübedesindeki İspanyol görevlilerin kim olduklarına açıklık getiren Lucescu, “Beş hakem hatası yapıldı hepsi bizim aleyhimize ve hepsi skora etki eden hatalar. Bu yüzden bunun üzerinde duruyorum. Üç kişiden iki tanesi yardımcı antrenör biri de kaleci antrenörüydü. Bizden daha iyi oynadılar kabul ediyorum ama örneğin bu Hırvatistan maçının hakem gözlemcisi Rumen’di. Ben göreve gelince gözlemci değişmişti” dedi.

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Burak Yılmaz ise şöyle konuştu: “Ukrayna maçındaki oyundan çok, çok üzgünüz.Bu şekilde yaşandı ama, yarın inşallah farklı bir arzuyla oynamak istiyoruz. Sonuçta hepimiz insanız. Her gün aynı şekilde uyanacağız, aynı şekilde performans göstereceğiz diye bir şey yok. Ukrayna maçında iyi bir performans gösteremedik. Bunu telafi etmek için bir şansımız var. Bütün takım hazır durumda. Sakatlığım çok şükür, iyiye gidiyor. Ufak tefek ağrılarım var. Bugün antrenmandan sonra durumuma bakacağız”