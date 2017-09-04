Milli Takım neden başarısız? İşte gerekçeleri…

Futbolu yönetenler işi bilmiyor. Eldeki malzeme kısıtlı. Kendini dünya yıldızı zanneden milli oyuncular, aynı anda ters yönlere taç atışı kullanıyor! Futbolun durumu, kötü sonuçlar olarak tabelaya yansıyor...

‘Kebapçı Selahattin' skandalının ardından görevine son verilen Fatih Terim'den görevi devralan Mircea Lucescu,ilk maçında lastiği patlattı!

Ukrayna'ya 2-0 yenilen Milliler, Dünya Kupası yolunda ağır yara alıp finallere gitme şansını zorlaştırırken Türk futbolundaki sistemin çarpıklığı, sahaya bir kez daha yansıdı.

Ülkenin spora bakış açısından başlayan, kulüp ve federasyon yöneticilerinin iş bilmezliği ile tavan yapan başıbozukluk, Lucescu'nun kurduğu milli takımın da seviyesini düşürdü. SÖZCÜ, skandallarla gündeme gelen milli takımı ve Türk futbolunun son durumunu masaya yatırdı:

ARDA TURAN NEDEN AFFEDİLDİ?

Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdıktan sonra Ay-Yıldızlı formaya veda eden, bütün yazı tatil yaparak geçiren, Katalan devi Barcelona'dan dışlanan, kulüp bulamayan, futbolu unutan Arda Turan affedildi. Bu oyuncu ilk11'de yer almadığı gibi, kulübede sahayla değil, cep telefonuyla ilgilenmeyi tercih etti; aklının başka yerlerdeolduğu görüldü. Arda Turan`dan Galatasaray açıklaması: `Taraftar beni istemiyor` Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve yeniden Milli Takım'a dönmesiyle tartışma konusu olan Arda Turan, Beyaz TV'ye konuştu. İlgili Haberi Oku

ANTİPATİ YÜZÜNDEN DESTEK YOK

Futbolcuların umursamaz tavırları, Türk sporseverlerin milli takıma desteğini sıfıra indirdi. Yapılan anketlerde Ay-Yıldızlı futbolcuları destekleyenlerin sayısı, desteklemeyenlerden az kaldı. Arda Turan'ın Ukrayna maçından öncefederasyon yöneticisi Ali Dürüst'le yaptığı hararetli konuşma; Burak, Caner, Selçuk gibi takımın ‘sözde' ağabeylerinin ciddiyetsiz ve umursamaz tavırları, taraftarları çileden çıkardı.

UMURSAMAZLIK ZİRVE YAPTI

Sahada ortaya konan isteksiz ve ruhsuz futbol “Bu kadar da olmaz!” dedirtti. Arda ve Şener'in aynı anda ters yönlere kullandığı taç atışı, konsantrasyon eksikliği ve umursamazlığın en büyük yansıması oldu.

MİLLİ TAKIM SAHİPSİZ KALDI

Her fırsatta Fatih Terim'e övgüler yağdıran TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve ekibi, Terim'in gidişiyle fazlasıyla rahatlamış bir görüntü çizdi. Terim'in gölgesinden kurtulmuş gibi hareket etmeye başlayan TFF yönetimi, Milli Takım'ı sahipsiz bıraktı.

SORUN KULÜPLERDEN BAŞLIYOR

Kulüp takımları da sıkıntılı. Çok sayıda Türk kulübü, finansal fair play'in kıskacında. UEFA'nın sopasını görünce musluklar kısıldı. Eskisi gibi transfer yapılamıyor. Avrupa'da başarı da neredeyse hayal oldu. Altınordu dışındafutbolcu yetiştiren kulüp yok. Altyapılara yatırım da neredeyse sıfır…