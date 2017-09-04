Mehmet Demirkol’dan ‘yabancı sorununa’ ilginç çözüm önerisi

Yorumcu Mehmet Demirkol, son günlerde iyice alevlenen 'yabancı sorununa' ilginç bir çözüm getirdi. Demirkol, kişisel Twitter hesabından "Bence yabancıyı toptan yasaklayalım. Ama yerli oyunculara da yabanci araba yasağı gelsin. Hem oyuncu yerli olsun hem arabası Ferrari olmaz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın başına Mircea Lucescu getirildiğinden beri yoğunluğu son zamanlarda hiç olmadığı kadar artan ‘yabancı sınırlaması’ tartışmasında her gün yeni bir isimden yeni bir yorum geliyor. Türkiye’nin Hırvatistan ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde Lucescu’yla birlikte basın toplantısı düzenleyen Burak Yılmaz da konuya dahil oldu.

Milli golcü, “Şu an geçerli olan düzenlemeye saygı duyuyorum ancak karşıyım” ifadelerini kullanırken “Bu düzenleme nedeniyle 30-31 yaşında birçok Türk futbolcu arkadaşımız futbolu bırakmak zorunda kaldı” dedi. Tartışma böylece yeniden hareketlenirken Fanatik gazetesi yazarı ve NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bence yabancıyı toptan yasaklayalım. Ama yerli oyunculara da yabanci araba yasağı gelsin. Hem oyuncu yerli olsun hem arabası Ferrari olmaz. — mehmet demirkol (@mehmetdemirkolb) 4 Eylül 2017

Demirkol, “Bence yabancıyı toptan yasaklayalım. Ama yerli oyunculara da yabanci araba yasağı gelsin. Hem oyuncu yerli olsun hem arabası Ferrari olmaz” şeklinde bir paylaşımda bulunurken konuya nüktedan bir bakış açısı getirmiş oldu. Mehmet Demirkol’un bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce kez beğenildi ve yeniden paylaşıldı.

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