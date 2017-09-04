Lewis Hamilton zirvede

2017 Formula 1 sezonunun 13. yarışı olan İtalya Grand Prix’inde kazananı Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton oldu. Britanyalı yıldız, Monza’da elde ettiği zaferle pilotlar sıralamasında da ilk sıraya oturdu. Markalar sıralamasının birincisi Lewis Hamilton, diğer pilotu Valtteri Bottas’ın ikinci olmasıyla İtalya’da son 4 sezonda 3. kez duble yapmış oldu.

Formula 1'de 2017'nin 13. yarışı olan İtalya Grand Prix'inde, Mercedes AMG Petronas son 4 sezonda 3. kez duble yapma başarısını gösterdi. Yarışa ilk cepten başlayan Lewis Hamilton, rahat bir yarışın ardından damalı bayrağın altından geçen ilk isim olurken, takım arkadaşı Valtteri Bottas da ikinci sıranın sahibi oldu. Mücadeleyi pit-stoplar dahil kontrolünde tutan Hamilton, 53 tur sonunda 25 puanın sahibi oldu. Bottas ise 4. cepten başladığı yarışta ilk turlarda ikinci sıraya kadar yükseldi. O andan sonra yerini kaybetmeyen Fin pilot, Monza'da ikinci oldu.

İtalya GP'isinde elde ettiği birincilikle Hamilton puanını 238'e yükseltti ve pilotlar sıralamasında zirveye yerleşti. Bottas ise 197 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu. Formula 1'de 2017 sezonunun 14. yarışı 17 Eylül 2017 tarihinde Singapur'da gerçekleştirilecek.