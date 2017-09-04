Joachim Löw’den Nazi tezahüratı yapan taraftarlara tepki

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Çekya maçında Alman taraftarların yaptığı taşkınlıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Çek Cumhuriyeti maçında bazı taraftarların Nazi dönemi tezahüratları yapmasına tepki gösterdi.

Çarşamba günü Prag’da oynanan maçın öncesinde hayatını kaybeden 2 Çekyalı yönetici için saygı duruşunda bulunuldu. Alman taraftarların bu sırada ıslıkla protestoda bulunmasını değerlendiren Löw, “Ülkemiz için utanç vericiydi” dedi.

Taraftarların maç içinde Nazi tezahüratı yapması konusunda yetkilileri göreve çağıran Löw, “Üzgün değilim ya da öfke dolu olduğum için üzgünüm. Hissettiklerimi bu daha iyi açıklar. Olanlar yüzünden gerçekten çok kızgınım. Bazı taraftarlar ülkemiz adına utanç verici davranışlarını sergilemek için uluslararası bir futbol maçını kullandılar” dedi.

Tecrübeli teknik adam, “Zorlu yaptırımlar talep edenlerin kesinlikle karşısındaydım çünkü stadyum herkesin gidebileceği ve eğlenebileceği bir yer olmalı. Tüm rekabete rağmen her şey belli bir seviyede ilerliyor” ifadelerini kullandı.

Holiganlara tepkisini sürdüren Löw, “Bu anarşistleri istemiyoruz, onların milli takımı değiliz ve Prag’da olan taraftarların bazıları oldukça düşük seviyeli ve adice hareket etti” şeklinde konuştu.