Jason Thompson: Fenerbahçe’deki hava çok hoşuma gitti

Fenerbahçe Doğuş’un yeni transferi Jason Thompson, "Buradaki hava çok hoşuma gitti. Çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarın karşısına çıkmak istiyorum" dedi.

Fenerbahçe Doğuş'un kadrosuna yeni kattığı Amerikalı Jason Thompson sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu. Birleşik Amerikalı pivot, Fenerbahçe taraftarının oluşturduğu atmosferi görmek için sabırsızlandığını dile getirerek, terinin son damlasına kadar mücadele edeceğini vurguladı. Thompson, bir an önce sarı-lacivertli taraftarlarla buluşmak istediğini aktararak, “İmzayı attığı günden bu yana Fenerbahçe taraftarı beni takibe başladı ve inanılmaz destek oldular. Buradaki hava çok hoşuma gitti. Çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarın karşısına çıkmak istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bu takımın parçası olmak onur verici”

Avrupa Şampiyonu olan Fenerbahçe Doğuş'u tebrik eden Thompson, güzel bir sezon geçireceklerine inandığını belirterek, “İlk olarak Fenerbahçe Doğuş'u tebrik ederim. Böyle bir takımın parçası olmak onur verici. Henüz sezonun başındayız ve önümüzde uzun bir yol var. Aynı başarıyı yakalamak isterim. Ekibin birçoğuyla tanıştım ve güzel bir sezon olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Yeteneğimi kullanarak elimden geleni yapacağım”

Birleşik Amerikalı oyuncu, sahada elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade ederek, “Herkes çok güzel bir Jason Thompson görecek. Sahada enerjik ve koşan, hem savunmada hem de hücumda etkili olan biri olacağım. NBA ve Euroleague kuralları farklı ve bu da benim için yeni bir başlangıç olacak. Yeteneğimizi kullanarak ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım” açıklamasını yaptı.

“Kendimi hazır tutacağım”

Thompson, sarı-lacivertli takıma zamanla alışabileceğini söyleyerek, “Avrupa Ligi'ni takip ediyordum. Kardeşim de 6 sezon Avrupa'da oynadı. Bu nedenle çok uzak değildim. Mutlaka birtakım farklar olacaktır ama zamanla alışacağım. Kendimi en iyi şekilde hazır tutacağım” değerlendirmesini yaptı.

“Milli maçlarda sahadaki enerji harika”

Thompson, “Kulüp takımına karşı oynamakla, Milli takımda oynamak her zaman farklıdır ve farklı duygular hakimdir. Dün de Eurobasket maçlarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izledim. Sahadaki enerji harikaydı. Bu başlangıç için çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

“Obradovic'ten öğreneceğim çok şey var”

Başarılı basketbolcu, sarı-lacivertli ekibin koçu Zeljko Obradovic ile ilgili olarak ise, “10 yıllık profesyonellik kariyerimde çok önemli antrenörlerle çalıştım. Şimdi de Zeljko Obradovic gibi bir ismin yanındayım. Şu anda Obradovic'ten de öğreneceğim çok şey var. Her oyuncudan en iyi şeyi çıkarmaya çalışan bir antrenör ve biliyorum ki ondan çok şey öğreneceğim” değerlendirmesinde bulundu.

“Takımda NBA'den tanıdığım isimler var”

Sarı-lacivertli takımda tanıdığı isimler olduğunu belirten Thompson, “NBA'de Pero Antic'e karşı oynadım ve ilk imzayı attığım andan itibaren bana destek oldu. Hem saha içinde hem de saha dışında bana destek olacaktır. Jan Vesely için de aynı şey geçerli. Güzel dostluklar kuracağımı düşünüyorum” dedi.

“Kazanmayı seven birisiyim”

Thompson, kazanmayı seven bir kişiliği olduğunu vurgulayarak, “Günün sonunda kazanan takım olmak için her şeyi yapmaya hazırım. Mrs. double double diye bir lakabım var ve bunu korumaya çalışacağım. Takım için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırım. Koçumuz Zeljko Obradovic ile tanışma imkanımız oldu. Birkaç antrenmandan sonra onun sistemine adapte olmuş olacağım” açıklamasını yaptı.

“NBA gittikçe büyüyen bir pazar”

NBA ile ilgili görüşlerini paylaşan Thompson, “NBA, özellikle 2008'den bu yana büyük bir değişim geçiriyor. Şu an da çok fazla atletik oyuncular var. Büyümeye devam ediyor. Bir döngü var ve gerek sosyal medyada gerekse de basında çok yer alıyor. Global bir tanıtım söz konusu. Gittikçe büyüyen bir pazar var diyebilirim” diye konuştu.

“Terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim”

Transferinin açıklandığı andan itibaren destek mesajları aldığını belirten Thompson, şunları söyledi:

“Teşekkür ederim. Şunun sözünü verebilirim; terinin son damlasına kadar savaşan, mücadele eden bir Jason Thompson göreceksiniz. Sezonu şampiyonlukla noktalamak için ve geçen yılki başarıları tekrarlamak için çalışacağım. Çok çalışacağız. Yapacağımız çok şey var ve bunun için buradayız.”