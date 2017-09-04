Göztepe’de Tamer Tuna’nın tatlı sıkıntısı

Erzurum kampının ardından 2 gün bayram izni yapan Göztepe'de gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Osmanlıspor maçına çevrilirken, kaleci Beto, Selçuk Şahin ve Goufran'ın tamamen iyileşmesi, Teknik Direktör Tamer Tuna'yı kadro seçiminde zorlayacak.

Trabzonspor maçında son anda sakatlanarak eldivenleri Günay’a teslim eden Beto’nun Başkent deplasmanında kaleyi korumasına kesin gözüyle bakılırken, Selçuk ve Gouffran’ın da ilk 11’i zorladığı bildirildi. Orta alandaki savunma zaafını Selçuk’la çözmeyi planlayan Tuna’nın, antrenmanlarda formda görünen tecrübeli futbolcuyu Osmanlıspor karşısında ilk 11’de sahaya sürmeyi düşündüğü belirtildi. Yine antrenmanların çalışkan ismi Gouffran’ın süratinden faydalanmanın hesabını yapan Tamer Tuna’nın Fransız futbolcuyu oyunun akışına göre ikinci yarıda kullanabileceği kaydedildi. Tuna savunmada da Hakan Çinemre ile Peybernes’in arasında da tercih yapacak.