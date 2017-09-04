Galatasaray yeniden prim sistemine dönmeye hazırlanıyor

Galatasaray’da son 2 yıldaki başarısız tablo ve bütçeyi zorlayan yüksek maliyetler nedeniyle kaldırılan galibiyet primi sisteminin yeniden uygulanması gündemde.
Sarı-kırmızılı takımın fırtına gibi girdiği Süper Lig'de zirveye oturmasından memnun kalan Başkan Dursun Özbek, yakalanan başarının sürmesi ve oyuncularının motivasyonunun üst düzeyde kalması için düğmeye bastı.
Özbek'in prim sistemini yeniden hayata geçirilmesi ile bazı seri galibiyetler ve derbilerde elde edilecek zaferler sonrasında futbolculara ek ödeme yapılacak.