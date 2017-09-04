Galatasaray yeniden prim sistemine dönmeye hazırlanıyor

G.Saray’ın iyi futbolu ve seri zaferleri üzerine Özbek, kaldırılan galibiyet primlerini yeniden uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

Galatasaray’da son 2 yıldaki başarısız tablo ve bütçeyi zorlayan yüksek maliyetler nedeniyle kaldırılan galibiyet primi sisteminin yeniden uygulanması gündemde.

Sarı-kırmızılı takımın fırtına gibi girdiği Süper Lig'de zirveye oturmasından memnun kalan Başkan Dursun Özbek, yakalanan başarının sürmesi ve oyuncularının motivasyonunun üst düzeyde kalması için düğmeye bastı.

Özbek'in prim sistemini yeniden hayata geçirilmesi ile bazı seri galibiyetler ve derbilerde elde edilecek zaferler sonrasında futbolculara ek ödeme yapılacak.

Feghouli: Hz. Muhammed, Hz. İsa ve Hz. İbrahim ile aynı masada olmak isterdim Sarı-kırmızılı oyuncu, “Cezayirli olduğu için ona benzemek için her şeyi yaptım” derken, Brezilyalı Ronaldo ve Zidane ile birlikte oynamayı hayal ettiğini söyledi İlgili Haberi Oku