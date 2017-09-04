Fransa’ya Lüksemburg karşısında büyük şok!

Henüz başlamadan 2018 Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olarak gösterilen Fransa, sahasında büyük bir şok yaşadı. Grubun en zayıf halkası Lüksemburg'u konuk eden Horozlar, 90 dakika domine ettiği maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu’nda zayıf rakibi Lüksemburg’u konuk eden Fransa beklemediği bir sonuçla sahadan ayrıldı. Seyircisinin önünde Lüksemburg’la 0-0 berabere kalan Fransa, liderliğini korurken ikinci sıradaki İsveç’le olan puan farkı böylece bire inmiş oldu.

Kadrosu yıldız futbolcularla dolu olan Fransa, zayıf rakibini maç boyunca domine etse de aradığı golü bir türlü bulamadı. Fransa yüzde 76 topla oynama oranı, 9’u isabetli 34 şut ve yüzde 90 isabet oranıyla 635 başarılı pasa imza atarken tüm bu istatistikler maçın 0-0 bitmesine engel olamadı.

B Grubu’nda mücadele eden Portekiz ise Pepe’nin 90 dakika forma giydiği Ricardo Quaresma’nın ise kenarda beklediği karşılaşmada Macaristan’ı deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Hırvatistan 1-0 Kosova Türkiye'nin de yer aldığı Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda dün hava koşulları nedeniyle ertelenen Hırvatistan-Kosova maçı bugün oynandı. Rakibini Vida'nın tek golü ile deviren Hırvatistan grupta liderliğe oturdu. İlgili Haberi Oku