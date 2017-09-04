Fernandes yeniden Aytemiz Alanyaspor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda tuttuğu Junior Fernandes'i yeniden kiraladı.

Aytemiz Alanyaspor, geçen yıl takımda kiralık olarak forma giyen Şilili futbolcu Junior Fernandes ile tekrar 3 yıllık sözleşme imzaladı. Dinamo Zagreb ile her konuda anlaşılan ve yarın saat 15.00’de Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na geolan Junior Fernandes için yarın saat 18.30’da Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde imza töreni düzenlenecek.

‘En sonunda iki kulüp bir noktada buluştu’

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fernandes’in transfer çalışmalarını son derece sabırla takip ettiklerini söyledi. Transfer çalışmalarının yaklaşık 3 ay sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, “Dinamo Zagreb kulübüyle çok sayıda görüşme yaptık. En sonunda iki kulüp bir noktada buluştu ve transferi gerçekleştirdik. Bu transferde bizlere anlayış gösteren Dinamo Zagreb Kulübü Başkanı Zdravko Mamiç’e teşekkür ediyorum. Fernandes iyi bir oyuncu. İnşallah onun da takıma katılmasıyla ligde istediğimiz sonuçları alacağımıza inanıyorum” dedi. Alanyaspor hazırlık maçında Antalyaspor'u mağlup etti Milli maçlar için lige verilen arada Alanyaspor ile Antalyaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi M'billa Etame'nin attığı tek golle Alanyaspor 1-0 kazandı. İlgili Haberi Oku