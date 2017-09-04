Feghouli: Hz. Muhammed, Hz. İsa ve Hz. İbrahim ile aynı masada olmak isterdim

Sarı-kırmızılı oyuncu, “Cezayirli olduğu için ona benzemek için her şeyi yaptım” derken, Brezilyalı Ronaldo ve Zidane ile birlikte oynamayı hayal ettiğini söyledi

Galatasaray’ın yeni transferi Sofiane Feghouli, Zinadine Zidane hayranı çıktı. Cezayirli futbolcu G.Saray TV'ninözel yaşamına dair sorularını yanıtlarken futbolda Ronaldo ve Zidane'ı örnek aldığını söyledi.

Feghouli “Ronaldo en sevdiklerimdendi. Ama Zidane'a da çok benzemek istiyordum. Cezayirli olduğu için ona benzemek için her şeyi yaptım. Kariyerimde beraber oynama hayali kurduğum iki isim Zidane ve Ronaldo idi ama geçmişte kaldılar” dedi.

“KÖTÜ YOLLARA DÜŞEBİLİRDİM”

Fegouli, “Futbolcu olmasaydın ne olurdun?” sorusuna “Kötü denebilecek yollara sapabilirdim. Şükürler olsun ki futbol karşıma çıktı ve beni bugünkü noktaya getirdi” karşılığını verdi. Galatasaraylı oyuncu, karşılaştığı en zorlu rakibin Real Madrid'li Marcelo olduğunu, Valencia'da iken Bayern Münih'e attığı golü unutamadığını söylerken,Cezayir'in 2014 Dünya Kupası'nda Almanya'ya yenilip elendiği maç sonrası ağladığını belirtti.

“3 PEYGAMBERLE AYNI MASADA OLMAK İSTERDİM”

Fegouli, “Tarihten 3 kişi seçsen kimlerle aynı masada olmak istersin?” sorusuna “Hz. Muhammed, Hz. İsa ve Hz. İbrahim ile aynı masada olmak isterdim” karşılığını verdi. Feghouli, favori aktörünün Denzel Washington, favoribasketbolcusunun LeBron James, favori boksörünün Gennady Golovkin olduğunu söylerken, en sevdiği kent olarak Valencia’nın adını verdi.