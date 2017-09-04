Emre Belözoğlu’ndan küfür iddialarına yanıt: ‘İsyanım futbola’

Ukrayna maçından sonra takım arkadaşı Şener Özbayraklı'ya küfür ettiği iddia edilen Emre Belözoğlu, "Benim sözüm, isyanım takım arkadaşıma değil oynanan futbola." dedi.

Tam 3 yıl aradan sonra, 37 yaşında kaptan olarak döndüğü Milli Takım'da Ukrayna önünde hırsı ve formu ile genç futbolculara adeta taş çıkaran Emre Belözoğlu maç sonu takım arkadaşını hedef aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Vatan Gazetesi’nden Ali Can’ın haberine göre; hakemin hatalı kararlarına tek başına itiraz eden, takımdan yanına kimse gelmeyen, savunmanın yaptığı hatalarda arkadaşlarını uyaran ve ilk düdükten 90 dakika bitimine kadar mücadelesini sürdüren Emre maç sonunda yaşananlarla ilgili şunları söyledi: Emre Belözoğlu`ndan Şener Özbayraklı`ya küfür Ukrayna - Türkiye maçına kaptan olarak çıkan Emre Belözoğlu ve Şener Özbayraklı arasında çok enteresan bir olay yaşandı. İşte detaylar... İlgili Haberi Oku

“Benim sözüm, isyanım takım arkadaşıma değil oynanan futbola. Beni tanıyanlar iyi bilir; ben her zaman kazanmak isterim. Kaybetme duygusunu hiç sevmem. Ülke olarak bizden büyük beklentilerin olduğunu biliyorduk. Bu sonuç bize yakışmadı. Kaybedebiliriz ancak görüntümüz böyle olmamalıydı.”

‘BAŞARABİLİRİZ'

AY-yıldızlıların kaptanı yarınki Hırvatistan mücadelesiyle ilgili olarak ise “Hırvatistan maçı için önümüzde çok kısa bir süre var. Ukrayna yenilgisi artık geride kaldı. Biz her zaman zor olanı başarmış bir ekibiz. Kısa bir süre olmasına rağmen hep birlikte bu takımı Hırvatistan maçına galibiyet parolasıyla çıkaracağız” değerlendirmesini yaptı.