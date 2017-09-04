Domagoj Vida Dinamo Kiev’in UEFA listesinde

Beşiktaş'ın kadrosuna dahil etmek için yoğun çaba harcadığı Hırvat stoper Domagoj Vida, Dinamo Kiev'in UEFA'ya ilettiği kadroda yer aldı. Vida'nın devre arasında sözleşmesi bitince Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Beşiktaş’ın transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü Hırvat stoper Domagoj Vida, kulübü Dinamo Kiev’in UEFA’ya gönderdiği listede yer aldı. Vida’nın, Hırvatistan’ın Kosova ile oynadığı maç öncesi ülkesine gitmeden önce Kiev’de takım arkadaşlarıyla vedalaştığı iddia edilmişti. Hırvat futbolcunun, Beşiktaş’a transferinin noktalanmaması sonrasında ise sitemde bulunduğu öne sürüldü. Devre arasında sözleşmesi sona erecek olan Vida’nın Beşiktaş’la prensip anlaşmasına vardığı ve sözleşmesinin sona ermesiyle Beşiktaş’a imza atacağı ifade ediliyor. Fikret Orman: Beşiktaş Türkiye`nin yükselen değeri İlgili Haberi Oku

Hırvatistan kafilesi Milli Takım’la karşılaşacağı kritik maç öncesi Eskişehir’e gelirken Vida ve bir Beşiktaş taraftarı arasında ilginç bir an yaşandı. Özel bir uçakla saat 13.05’te Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na inen Hırvatistan kafilesi, konvoy halinde konaklayacakları otele geçtiler. 15 yaşındaki Onur Dikmen isimli Beşiktaşlı taraftar ise, ismi siyah-beyazlılar ile anılan Vida’dan formasına imza aldı. Bu akşam Hırvat ve Türk Milli Takımları, Eskişehir Yeni Stadyum’da basın toplantısı ve antrenman gerçekleştirecek.

DHA