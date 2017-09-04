Cenk Tosun transferine Alvaro Negredo engeli

Beşiktaşlı yöneticiler, Negredo'nun henüz beklentilere yanıt verememiş olması yüzünden Cenk Tosun'un Crystal Palace'a satılmadığını ifade etti.

İngiltere’de transfer döneminin bitmesine iki gün kala Crystal Palace’tan gelen 12.5 milyon poundluk teklif karşısında Cenk Tosun’u son anda satmaktan vazgeçen Beşiktaş’ta, yöneticilerin büyük bölümünün Başkan Fikret Orman’ın bu kararına destek verdiği belirlendi.

Cenk Tosun’un kadroda tutulması konusunu kendi aralarında değerlendiren siyah-beyazlı yöneticilerin, “Eğer Aboubakar takımda olsaydı, Cenk Tosun’un İngiltere’ye gitmesi için kolaylık sağlanabilirdi. Ama yeni transfer Negredo’nun nasıl bir performans göstereceğini bilmiyoruz” yorumunu yaptıkları ortaya çıktı.

GÜNEŞ UYARACAK

Şampiyonlar Ligi için UEFA’ya liste verilmesine sayılı saatlerin kaldığı bir dönemde Cenk’in gönderilmesinin büyük bir risk olduğunu da vurgu yapan siyah-beyazlıların, “Aboubakar takıma alışmıştı. Çok iyi bir golcü. O olsa durum farklı olabilirdi. Ama Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi’ni riske sokamayız. Büyük bir kulübün forvet sıkıntısı çekmemesi lazım. Negredo takıma alıştığında belki Cenk Tosun, devre arasında İngiltere’ye verilebilir. Ama şu an için böyle riski göze alamayız” ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

Bu arada Negredo’nun Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında gösterdiği performans yönetimi memnun etmedi. İdeal kadroyla maça çıkılmadığı için pozisyon kısırlığını normal karşılayan siyah-beyazlıların, Negredo’nun sabit bir forvet olmaması gerektiğini savundukları aktarıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de İspanyol oyuncuyla konuşarak daha hareketli ve mücadeleci olmasını isteyeceği de vurgulandı.