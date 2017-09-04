Burak Yılmaz ‘yabancı sınırı’ tartışmalarına hakkında açıklamalarda bulundu

Son günlerde yeniden alevlenen 'yabancı sınırlaması' tartışmalarına katılan son isim Burak Yılmaz oldu. Milli futbolcu, "Türk arkadaşlarımın daha fazla oynamasını isterim. Yabancı kuralının böyle olmasına saygı duyuyorum ama karşıyım" dedi.

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda sekizinci maçta Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da Burak Yılmaz basın toplantısı gerçekleştirdi. Yılmaz, “Ukrayna maçında gösterdiğimiz performanstan dolayı çok üzgünüz” dedi. Son günlerde yeniden alevlenen ‘yabancı sınırı’ tartışmaları hakkında da gelen soru üzerine görüş belirten Burak Yılmaz, şu an geçerli olan duruma saygı duyduğunu ancak yabancı serbestliğine katılmadığını ifade etti.

Burak, “Yabancı kuralını çıkaran üst düzey yöneticilere sormak lazım. Türk bir futbolcu olarak yabancı kuralıyla ilgili düşüncelerim net. Türk arkadaşlarımın daha fazla oynamasını isterim. Yabancı kuralının böyle olmasına saygı duyuyorum ama karşıyım. Bu kural nedeniyle benim yaşımdaki 30-31 yaşındaki birçok Türk futbolcu futbolu bırakmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu Hırvatistan maçı öncesinde flaş açıklamalarda bulundu Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, kritik Hırvatistan maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Hırvatistan maçına hazır olduklarını ifade eden Lucescu, Ukrayna karşılaşmasındaki fahiş hakem hatalarının altını çizdi ve flaş bir gerçeğe dikkat çekti. İlgili Haberi Oku

Sakatlığı ve Hırvatistan maçı öncesi düşüncelerini aktaran Burak Yılmaz, sakatlığının tamamen geçmediğini ve ufak tefek ağrılarının olduğunu söyledi. Antrenman sonrası son durumun netlik kazanacağını belirten Burak, “Sakatlığım çok şükür iyiye gidiyor. Dün de ilk defa takımımızla antrenmana katıldım. Ufak tefek ağrılarım var ama bugün de tekrardan antrenmana çıkacağım. Bugün de antrenmandan sonra duruma bakacağız. Ufak tefek ağrılar olacak tabii. Maçla ilgili olarak, çok önemli bir maça çıkıyoruz. Ukrayna maçında takım olarak iyi bir performans gösteremedik. Bunu telafi adına hem ülkemiz için hem takımımız için tekrar önümüzde bir fırsat var. Baktığımız zaman matematiksel olarak da bir şansımız var. Küçük de olsa bu şansın peşinden gitmek istiyoruz. Bütün arkadaşlarımız konsantre, hepsi hazır durumda. Gerekli toplantıları yaptık artık maç saatini bekliyoruz” dedi.

Ukrayna maçında yaşanılan mağlubiyeti değerlendiren Burak Yılmaz, şöyle konuştu:

“Hepimiz sonuçta insanız. Hepimiz aynı şekilde uyanacağız ve aynı şekilde güzel performans göstereceğiz diye bir şey yok. Bizim futbolumuz performansa dayalı bir şey. Hocamızın tercih ettiği kadro, tamamen kendini kanıtlamış oyunculardan kurulu bir kadro ama günümüzde olmamış olabiliriz. Bu gibi büyük ve özel maçlarda biliyorum özel oynanmalı. Ama futbol böyle bir şey. Bazıları gününde oluyor, bazıları olamıyor ama Ukrayna maçında gösterdiğimiz performanstan dolayı çok üzgünüz.”