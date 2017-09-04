Beşiktaşlı Pepe’nin Macaristan maçında kaşı açıldı
Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Pepe, Portekiz ve Macaristan arasında oynanan maçta sakatlık yaşadı.
Portekiz’in dün Macaristan'la oynadığı Dünya Kupası elemesi grup maçında Pepe, büyük tehlike atlattı.
İlk yarıda ev sahibi takımdan Tamas Priskin, Portekizli oyuncuya dirsek attı. Acı içinde yerde kalan Pepe'ninkaşı yarıldı.
Ancak yıldız futbolcu oyuna devam ederken, Priskin ise direkt kırmızı kart gördü. Portekiz, Andre Silva'nın golüyle maçı 1-0 kazandı.
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