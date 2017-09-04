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Beşiktaşlı Pepe’nin Macaristan maçında kaşı açıldı

Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Pepe, Portekiz ve Macaristan arasında oynanan maçta sakatlık yaşadı.
09:594 Eylül 2017
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Beşiktaşlı Pepe’nin Macaristan maçında kaşı açıldı

Portekiz’in dün Macaristan'la oynadığı Dünya Kupası elemesi grup maçında Pepe, büyük tehlike atlattı.

İlk yarıda ev sahibi takımdan Tamas Priskin, Portekizli oyuncuya dirsek attı. Acı içinde yerde kalan Pepe'ninkaşı yarıldı.

Ancak yıldız futbolcu oyuna devam ederken, Priskin ise direkt kırmızı kart gördü. Portekiz, Andre Silva'nın golüyle maçı 1-0 kazandı.

04 Eylül 2017 Fransa`ya Lüksemburg karşısında büyük şok! Henüz başlamadan 2018 Dünya Kupası'nın favorilerinden biri olarak gösterilen Fransa, sahasında büyük bir şok yaşadı. Grubun en zayıf halkası Lüksemburg'u konuk eden Horozlar, 90 dakika domine ettiği maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
beşiktaş macaristan Pepe portekiz
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