Bafetimbi Gomis: ‘Marsilya taraftarı beni dövmeye kalktı’

Galatasaray'ın golcü yıldızı Bafetimbi Gomis, Fransa basınına verdiği röportajda Marsilya'da oynadığı dönemde taraftarların kendisine saldırmak istediğini dile getirdi.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçen sezon Swansea City’Den Marsilya’ya kiralık olarak giden Senegal asıllı Fransız futbolcu, bu sezon başında Galatasaray’da yaptığı müthiş başlangıçla kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

Marsilya’dan ayrılış süreciyle ilgili konuşan Gomis, “Takımda kalma arzum vardı ama buradaki projenin merkezinde hissetmedim ve ayrılmaya karar verdim. 2 senelik sözleşme teklifi aldım ve önerilen ücreti görünce doğru düşündüğümü anladım” ifadelerini kullandı.

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Ligdeki son maçtan önce taraftarların kendisine saldırmak istediğini söyleyen Gomis, “Ligdeki son maçtan önce 19 Mayıs’ta saat 19.00’da antrenman sahasına gidiyordum. Karşıma çıkan taraftarlar bana saldırarak dövmeye kalktılar. Beni dövmek istemelerinin sebebi, gollerimi panter sevinciyle kutladığım için Saint Etienne’e atıfta bulunduğumu düşünüyorlardı.” dedi.

Marsilya’da yaşadıklarının kendisini üzdüğünü söyleyen Gomis, “Formayı terlettim 20 gol attım, bu sevgi karşılıklı olmalıydı” şeklinde konuştu.

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Süper Lig’de çıktığı 3 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.