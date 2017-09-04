Aziz Yıldırım’dan transfer açıklaması

Fenerbahçe Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Faruk Ilgaz Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Başkan Yıldırım törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı'nın 4. gününde Fenerbahçe Kulübü’nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yöneticiler törene gelenlerle tek tek bayramlaştı ve sohbet etti.

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre; tören sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım şu açıklamaları yaptı;

“Türk futbolunun gelişimi sadece Altınordu ile olmaz. Bütün takımlar Altınordu gibi olmalı. TFF 2. ve 3. Lig’den başlayarak sistemi değiştirmeli. Ukrayna ile oynadığımız milli maçtan sonra medya sağolsun, bizim oyuncularımızı hedef aldı.”

“Mehmet Topal, Ozan, İsmail, Şener'i konuşuyorlar. Öyle bir hale getirdiniz ki çocuklar 20. dakikada yuhalanıyor. Sosyal medya ile medya, 22 yaşındaki çocukları hedef yaptı. 20. dakikada ıslıklanıyorlar, protesto ediliyorlar, yuhalanıyorlar.”

“ELLERİ, AYAKLARI TİTRİYOR O ÇOCUKLARIN”

“Ozan Tufan’a, bu çocuğa bir sürü bonservis parası ödedik. ‘Geleceğin en iyi oyuncusu’ dedik. Ne oldu, ‘Tu kaka yaptık’ hep beraber. Türkiye'de sosyal medyadan sonra eksen kayması var. Taraftar seninleyiz diyor sonra yuhalıyorlar. 20 yaşındaki çocukların eli ayağı birbirine dolanıyor. Bu çocuklar kaybolup gidiyor. Zaten temel yok bu çocuklarda. Toparlasa mücadele etse ne olacak?”

“Rakiplerde, yabancılarda, adamlarda spor kültürü var. Yense de yenilse de alkışlıyorlar. Siz bir maç kötü oynuyor, sallıyorsunuz. Hep beraber karalama politikası. Yol gösterme gibi durum yok. Kanalların hepsinde siyasi şeyler var.”

“BEN ARFA’YI ALIRSIN AMA NASIL ALIRSIN?”

“Medyada bir gün çok iyi diyen adam ertesi gün tam tersini söylüyor. Gidişat kötü. Oyuncular, kulüple ilişkiler. Daha transfer yapmamışız gibi yayınlar yapıyorsunuz. Mayıs'ta kaç oyuncu lazımdı, kaç oyuncu aldık.”

“Bazı oyuncularla görüştük, bazısı oldu, bazısı olmadı. Şartların ne olduğuna bakmıyorlar. Ben Arfa diyorlar, başka şey diyorlar. Nasıl geliyor kardeşim bu adam. İki gün önce yalanladık. Türk medyası yazıyor, yabancı basın, Türk medyasından alıyor.”

“Ben Arfa'yı yine alırsın. Almak ayrı bir şey. Şartları anlatmak gerekir ama transfer kolay değil. Çok transfer yaparsın ama o zaman kulüp batar. Bir daha da kurtaramazsın. Gelir ve gideri dengelememiz gerek.”