Ayşen Gruda’nın balıkçı restoranındaki ilginç Arda Turan anısı

Hürriyet’ten Ömür Gedik’e röportaj veren tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda, bir balıkçı restoranında karşılaştığı Arda Turan’la arasında geçen ilginç diyaloğu paylaştı.
İşte ‘Domates Güzeli’ lakaplı Gruda’nın o anısı;“Bir balıkçıda oturuyoruz. Müziğin sesi zaten çok açık. Baktım daha da açıyorlar. “Kim açtırıyor bunu?” dedim garsonlara. “Arda Turan burada, o istiyor” dediler. “Ardaaaa…” diye bağırdım. Kalktı geldi yanıma. “Madem yüksek ses dinliyorsun, benim istediğim müzikleri çaldıralım” dedim, o da “Müzeyyen Senar'da anlaşalım o zaman” diye cevapladı. Gülüştük. Tatlı çocuk. Ona söz verdim, onun takımının maçlarını izleyeceğim bundan sonra.”