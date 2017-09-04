Arda Turan’dan Galatasaray açıklaması: ‘Taraftar beni istemiyor’

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve yeniden Milli Takım'a dönmesiyle tartışma konusu olan Arda Turan, Beyaz TV'ye konuştu.

Arda Turan, kaybedilen Ukrayna maçında yedek kulübesinde çekilen fotoğraftan, Galatasaray’a transferine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Turan’ın açıklamalarından satır başları;

Ukrayna maçı öncesinde yedek kulübesinde çekilen fotoğrafla ilgili olarak konuşan Arda Turan, “O fotoğrafı koyup, hiç dakika oynamamış oyuncuları konuşmak doğru değil. Maçtan 2 saat önce çekildi o fotoğraf. Birine saldırmak çok hatalı bir davranış ama bu Bilal Meşe’ye olduğu için değil, bir şiddet davranışı olduğundan dolayı hatadır. İnsanların arkasından yalan söylemek, iftira atmak… Bunlar daha büyük yanlışlardır. Beni hala paracı sanıyorlar, üstümde kaldı. İnsanlar, maç oynanırken biz yedek kulübesinde böyle oturduğumuzu sanılıyor, sıkıntı orada. Euro 2016’da bütün dünyanın gözü önünde ıslıklandım. Ne yaptım ben?” ifadelerini kullandı.

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Galatasaray’a transfer olacağı iddiaları bulunan yıldız futbolcu, Barcelona’da mutlu olduğunun altını çizerken, “Barcelona ile 3 senelik kontratım var ve burada çok mutluyum. Galatasaray benim evim, bir gün mutlaka orada forma giymek isterim. Ama taraftarın beni Galatasaray’da görmek istemediğini biliyorum. Kariyerimi Barcelona’da sürdüreceğim. Galatasaray taraftarının ne hissettiğini bilebilecek kadar Galatasaray taraftarıyım. Barcelona’da çalışır, aslanlar gibi de oynarım. Kimse merak etmesin.” dedi. Galatasaray`da keyifler yerinde, Tudor`un yüzü gülüyor! Hırvat teknik adamın bu aralar keyfi yerinde. İstediği transferleri yaptırıp kadroyu baştan aşağı değiştiren, milli arada oyuncuların büyük bölümüyle çalışabilen İgor Tudor, geleceğe umutla bakıyor. İlgili Haberi Oku

Arda, Rasim Ozan Kütahyalı’nın Fatih Terim’le ilgili olarak söylediği “Şimdi ismini söylemek istiyorum, sana ayıp etmiş ama büyük emekleri olan o ismi örnek alma. Yarın öbür gün o şahısla kucaklaşırsa Arda Turan adam falan değildir.” şeklindeki ifadelere ise “Abi bir ricada bulunacağım, daha önce bizimle beraber çalışmış, üzerimizde emeği bulunan biriyle ilgili olarak şahsımın olduğu yerde kötü bir söz söylettirmek istemem. Müsaden olursa ben kapattıktan sonra istediğini konuşursun.” cevabını verdi.